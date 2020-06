Una vita anticipazioni: Ramon confessa tutto, Telmo parte con Mateo senza Lucia?

Felipe ormai non trova nessun senso alla sua vita ed è per questo che Ramon prende una decisione importante: vuole che l’avvocato sappia finalmente tutto quello che è davvero successo il giorno in cui Celia è morta. Scopriremo quindi la verità nella puntata di Una vita in onda domani 23 giugno 2020. Vedremo domani la prima parte dell’episodio 990 di Acacias 38 con le ultime news dalla Spagna che ci rivelano quello che sta per succedere. Avrete visto che Ursula ha deciso di assecondare la fuga di Telmo e Lucia ma ha anche saputo che la sua padrona è molto malata, e questo complica tutto. Che cosa succederà? Ve ne parliamo nelle anticipazioni: eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 GIUGNO 2020

Ramon ha deciso. E’ arrivato il momento di raccontare a Felipe quello che Celia ha fatto. Da dieci anni vive nel dolore per la morte di sua moglie ma deve sapere che Celia era impazzita e che poco prima di morire gli ha anche confessato di esser stata lei a uccidere Trini. Felipe è sconvolto dal racconto che Ramon fa di quello che è davvero successo ed è sotto choc per quello che ha scoperto. Ramon poi lo lascia da solo, sperando che questa verità possa finalmente cambiare tutto e aiutare Felipe a voltare pagina.

Méndez continua a indagare sulle origini di Genoveva e Samuel lo evita, sa che non è bene per la polizia infilare il naso nel passato di sua moglie.

La desolazione nella casa di Domínguez dopo aver scoperto che tutti i loro investimenti nelle olive sono caduti nel vuoto a causa dei batteri, sono più poveri che mai. Bellita decide di tornare sul palco per rilanciare l’economia familiare. Lucia scrive una lettera a Telmo dicendo che lei non potrà partire ma che loro due devono lasciare Acacias 38 da soli e lei in qualche modo, sarà sempre vicina a loro. Telmo accetterà di lasciare Lucia con suo marito da sola, senza il piccolo Mateo?

Lucia prega Ursula di partire insieme a Telmo e al piccolo e di aiutarla in questa sua ultima missione…E così Telmo si prepara per la partenza senza però sapere quello che sta per succedere.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 giugno 2020 su Canale 5.