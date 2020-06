Beautiful anticipazioni: Hope pronta ad annullare il matrimonio per voltare pagina

Il grande amore tra Liam e Hope finisce così? Sembrerebbe proprio di si anche se i due ragazzi hanno lottato contro tutti e tutto per il loro amore, a quanto pare, questa volta, non possono farcela. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 24 giugno 2020, ci rivelano che alla fine Hope farà la sua scelta. E quello che ha deciso non piace a Liam, che sino all’ultimo ha cercato di far capire a Hope quanto sia forte il loro amore. Il problema è che la ragazza non lo mette in dubbio, anzi sa di essere follemente innamorata di Liam, oggi come ieri, ma questo non basta. Non le basta perchè avrebbe voluto vedere Liam con in braccio una bambina, la loro bambina, e invece dopo la morte di Beth tutto è cambiato. E mentre Hope e Liam si logorano dal dolore, qualcuno potrebbe dire la verità ma non lo fa. Flo sceglie di tacere, anche stavolta…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 GIUGNO 2020

Carter ha preparato tutta la documentazione che serve da portare a Hope. La ragazza vuole firmare il prima possibile in modo da lasciare Liam libero di vivere la sua vita con le bambine che tanto ama. Carter le dice di riflettere perchè dopo questo annullamento non si torna indietro. Cerca di convincere Hope a ripensarci ma la ragazza non ha intenzione di farlo. Ha preso la sua decisione e ha valutato ogni alternativa. Non esiste altra soluzione: vuole che Liam viva felice con Kelly e che sia un padre anche per Phoebe. Mai potrebbe immaginare che quella bambina che Steffy sta crescendo come se fosse sua, in realtà è la piccola Beth. Chi sa la verità infatti, continua a tacere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 24 giugno 2020. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 a seguire invece una nuova puntata di Una vita.