Una vita anticipazioni: la decisione di Lucia spiazza Telmo che cambia idea all’ultimo

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 24 giugno 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 990. Come avrete visto, Telmo pensa di partire con Lucia ma non sa ancora nulla di quello che sta succedendo alla donna che ama, non sa niente della sua malattia…L’affare delle olive va in malora e per Bellita e la sua famiglia ci sono dei seri guai da affrontare per evitare la bancarotta. Rosina continua a sospettare che suo marito la stia tradendo ma in realtà Liberto la nasconde solo il prestito che ha fatto a Samuel… Cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 GIUGNO 2020

L’attrito tra Rosina e Liberto finalmente scoppia. Confessa il suo sospetto: “Freedman, hai un’amante”, ma confessa che ciò che stava nascondendo era un prestito di denaro a Samuel in modo che potesse ripagare il debito di Ariza. Mendez lo scopre, un motivo in più per sospettare l’Alday.

Lucia si sacrifica in modo che Telmo e Mateo possano fuggire insieme e stare con suo marito. Telmo scopre che Lucia ha deciso di restare quando Úrsula le dà una lettera d’addio che la donna ha scritto… Che cosa farà Telmo, partirà senza la donna che ama lasciandola nelle grinfie di Eduardo?

Il marito di Lucia al momento non sospetta nulla e si prepara ad andare in chiesa insieme a sua moglie. Telmo è molto confuso per quello che sta succedendo ma Ursula gli dice che non è ancora arrivato il momento delle domande e che è tempo di agire. Che cosa farà l’uomo, lascerà per sempre la Spagna senza la sua amata Lucia? Sembra proprio di no. Telmo non se la sente di partire e torna ad Acacias 38 con il piccolo Mateo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10. Vi ricordiamo che questa settimana Una vita andrà in onda al sabato mentre dovrebbe saltare alla domenica, stando alle notizie riportate sulla guida tv Mediaset. Per quanto riguarda il sabato si va in onda su Rete 4 in prime time.