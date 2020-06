Beautiful anticipazioni: tra Liam e Hope è finita. Steffy e Thomas nuovi amori?

Hope e Liam ormai non sono più una coppia, anche per la legge i due non stanno più insieme. Ma finisce davvero così questo matrimonio per il quale entrambi avevano tanto lottato? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 25 maggio 2020. Come avrete visto alla fine Hope, pur essendo ancora molto innamorata di Liam ha preso la sua decisione. Pensa che il posto migliore per il suo uomo sia al fianco di Kelly e di Phoebe e poi chissà, se dovesse innamorarsi di nuovo di Steffy, non si opporrebbe.

Secondo Wyatt Liam sta sbagliando perchè dovrebbe lottare per il suo matrimonio. Il giovane Spencer gli spiega che non può farlo. Deve rispettare la volontà di Hope e non può insistere ancora…Vediamo quindi cosa succederà con le anticipazioni e la trama della puntata di domani 25 giugno 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 GIUGNO 2020

Thomas è ovviamente felice per come stanno andando le cose. Tutto procede secondo i suoi piani. E’ vero al momento Hope non lo vede ancora come il suo compagno di vita ma pian pian si arriverà anche a quello, adesso che lei e Liam si sono lasciati.

Xander non riesce a credere che Flo e Zoe abbiano raccontato così tante bugie solo per difendere Reese che non merita il loro appoggio. Il ragazzo parla con Flo di quello che è successo e della verità sulla piccola Beth. Le dice che dovrebbe raccontare tutto a Hope, visto quello che sta succedendo. Proprio mentre i due parlano di quanto successo arriva anche Zoe che ovviamente, per l’ennesima volta, cerca di convincere le persone che conoscono questo segreto, a mentire.

Brooke continua a pensare che sua figlia abbia fatto la scelta sbagliata ma non può fare nulla per cambiare le cose. Ridge invece è felice e spera che adesso Liam torni con Steffy per fornare di nuovo una bella famiglia .

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 25 giugno 2020.