Beautiful anticipazioni: Xander a un passo dal rivelare tutto a Hope e Liam

Zoe e Flo stanno provando in tutti i modi a fermare Xander anche se i loro intenti sono diversi. Zoe infatti non vuole realmente che si scopra quello che suo padre ha fatto con la piccola Beth mentre Flo, in fondo, vorrebbe che tutta questa storia finisse. Ma che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 26 giugno 2020. Cosa sta per succedere a Los Angeles? Xander non riesce a credere che la sua fidanzata sia diventata una bugiarda solo per difendere il folle piano di suo padre e pretende che Liam e Hope vengano a sapere tutto quello che è davvero successo. Ma Zoe cerca di spiegargli che le cose sono complicate e che forse lui non riesce a capire. Ma Xander ne parla anche con Flo: questa storia deve finire il prima possibile perchè Liam e Hope hanno divorziato a causa di questa vicenda, non possono non sapere la verità.

Ma scopriamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news e le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 26 GIUGNO 2020

Liam non si aspettava di ricevere i documenti così presto e invece Hope ha fatto il grande passo e al giovane non resta che firmare le carte dell’annullamento. La Logan lo ha già fatto. Wyatt cerca di stare vicino a suo fratello, mai potrebbe immaginare che in questa storia c’è anche lo zampino di Flo…

Xander sta per dire tutto a Liam e a Hope, pensa che i due abbiano sofferto e anche per troppo tempo. Vuole che sappiano che la piccola Beth è viva e che sta bene. Ma sul più bello arriva Thomas che fino a questo momento poco aveva a che fare con questa storia. Adesso però le cose cambiano. Thomas fa in modo che Xander, almeno per il momento, non dica nulla della bambina. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate?

Non ci resta che scoprire tutto continuando a seguire le puntate di Beautiful in onda anche in questa calda estate che sembra iniziare a decollare. E continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che accade a Los Angeles.