Una vita anticipazioni prossime puntate: un ritorno dolcissimo ad Acacias 38

In questi giorni stanno andando in onda le nuove puntate di Una vita, sia su Canale 5 che su rete 4 nella prima serata del sabato sera. E oggi nelle nostre anticipazioni vi raccontiamo una cosa che accadrà a breve. Ad Acacias 38 infatti ci sarà un dolcissimo ritorno. Ma di chi si tratta? Ve ne parliamo nelle anticipazioni. Tutto accadrà nell’episodio 1016 per cui davvero tra pochissimo, probabilmente nelle puntata di agosto della soap spagnola ( in base al ritmo che si terrà con i nuovi episodi). Dovrebbe accadere proprio tra le ultime settimane di luglio e i primi giorni di agosto.

Ma cosa succederà?

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: IL RITORNO DELLA PICCOLA MILAGROS

Seguendo le ultime puntate di Una vita in onda in queste settimane su Canale 5, avrete capito che Ramon non ha mai voluto vedere la figlia che lui e Trini hanno avuto perchè gli faceva troppo male. Non ha mai voluto neppure guardare una foto per oltre 10 anni, nonostante le insistenze di Antonito.

Ramon scoprirà che Milagros andrà a fargli visita da Parigi – città in cui vive con la sorella Maria Luisa (Cristina Abad) e il cognato Victor (Miguel Diosdado) – lo stesso pomeriggio della ricezione della lettera in cui glielo comunicava, ciò perché il postino avrà imbucato per errore la missiva a casa di un vicino di Lolita (Rebeca Alemany) e Antonio (Alvaro Quintana). Sarà quindi per lui una grandissima sorpresa e non avrà neppure molto modo di prepararsi all’incontro…

Emozionato per l’arrivo della bambina, che ha adesso 10 anni, il Palacios Senior non avrà quindi affatto idea di come comportarsi con Milagros ma vorrà comunque comprarle un piccolo regalo per darle il suo personale benvenuto in Spagna.

L’uomo si fiderà dunque di un negoziante ed acquisterà per la consanguinea una “scatola magica” che contiene all’interno il bambolotto di un pagliaccio. Ma a quanto pare Milagros non apprezzerà moltissimo questo dono. Per la bambina suo padre è un estraneo e neppure lui sa come comportarsi…Non solo, Ramon verrà a sapere che la bambina odia i pagliacci per un fatto accaduto qualche tempo prima…

Tutto questo e molto altro ad Acacias 38!