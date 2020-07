Beautiful anticipazioni: Thomas tace e Xander vuole parlare

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda giovedì 2 luglio 2020? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto anche questo mese si è aperto all’insegna delle bugie: ci sono molte persone che sanno cosa è successo davvero alla piccola Beth e che sanno che la bambina è ancora viva ma a quanto pare, nessuno rivela i dettagli di questa intricata vicenda a Hope e a Liam che si sono separati proprio a causa della morte della piccola.

Flo in particolare pensava che dicendo a Thomas che la piccola Beth era ancora viva, avrebbe salvato in qualche modo tutto. Pensava che il giovane, per amore di Hope le dicesse la verità, anche per proteggere Steffy. E invece Thomas continua a tacere perchè a lui della felicità di Hope conta poco. E’ ossessionato da lei e vuole che che si innamori il prima possibile. Ovviamente se le dicesse che Beth è ancora viva, tutto questo non accadrebbe. Ma cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 3 luglio 2020? Scopriamolo insieme, ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 LUGLIO 2020

Thomas, che sa quello che sta succedendo nella vita di Hope e Liam e sa che la piccola Beth è ancora viva, decide di tacere e studia il modo per far si che anche le altre persone coinvolte in questa vicenda non dicano nulla alla giovane Logan. Al momento Flo e Zoe sembrano essere ancora decise a non dire niente, anche se Flo si aspettava che sarebbe stato Thomas a parlare almeno con Steffy del fatto che la bambina che ha adottato è in realtà Beth. ma tutto tace anche se per Thomas le cose si complicano visto che Xander, sembra avere intenzione di dire tutto a Hope. Per il momento non lo ha fatto ma non ha intenzione di tacere ancora per molto tempo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 2 luglio 2020 su Canale 5.