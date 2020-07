Una vita anticipazioni: Samuel in ospedale, morirà tra le braccia di Genoveva?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 996 di Acacias 38 e vedremo quale sarà il destino di Samuel. Lo abbiamo lasciato tra le braccia di Genoveva, ha scelto di fare da scudo con il suo corpo per proteggerla e per salvarle la vita. Ma adesso rischia di morire, che ne sarà di lui? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita e la trama della puntata di domani, 3 luglio 2020. Vi ricordiamo poi, che se non ci saranno modifiche dei palinsesti, Una vita ci aspetta anche al sabato su rete 4.

Ma adesso torniamo ad Acacias 38, cosa succederà a Samuel, dopo la morte di Eduardo, saluteremo un altro protagonista della soap spagnola? I colpi di scena non mancano davvero mai!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 LUGLIO 2020

Dopo aver sparato a Samuel, Cristóbal riesce a fuggire dalla polizia. I vicini sono scioccati e si danno la colpa per non aver aiutato la coppia Alday quando ne hanno avuto la possibilità. Genoveva accompagna il marito in ospedale e non consente a nessuno di visitarlo. Nel frattempo, Méndez indaga chi c’era dietro la sparatoria, ma Genoveva rimane in silenzio.

Lucia è anche in ospedale, Felipe e Telmo attendono i risultati delle analisi. Telmo inoltre racconta a Felipe quello che succedeva in casa tra Lucia e Eduardo; l’avvocato non si era accorto di nulla, troppo preso dal dolore per la morte di Celia….Úrsula ritorna nel quartiere con Mateo e viene a conoscenza dello stato di salute di Lucía e cerca di impedire a Telmo di scoprire che Lucía sta davvero morendo, ma è in ritardo. Primi segni di riconciliazione tra Ramón e Felipe quando il Palacio chiede di suo cugino…

Cinta non ha ancora detto nulla ai suoi genitori, eppure se dicesse chi è davvero e quello che sta facendo, potrebbe grazie alla sua arte, risollevare le sorti della famiglia e invece…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 luglio 2020 su Canale 5. Si chiude così con questo episodio, la settimana di Canale 5 ma Una vita ci aspetta a sabato sera su Rete 4.