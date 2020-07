Beautiful anticipazioni: Thomas tace con Steffy, dirà di Beth a Hope?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 4 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap. Avrete visto che Thomas, dopo aver scoperto la verità sulla piccola Beth, sembrava essere intenzionata a dire tutto a sua sorella. Steffy del resto ha adottato una bambina che pensa sia figlia di Flo mentre in realtà le cose stanno in modo diverso. Ma come abbiamo visto nella puntata di Beautiful in onda ieri, alla fine Thomas se n’è andato e non ha detto nulla a Steffy…Lo farà in futuro? La sensazione è che Thomas abbia intenzione di dirlo prima a Hope. Ma non è che cambierà idea ancora una volta? Se Hope scoprisse che sua figlia è ancora viva, potrebbe decidere di tornare con Liam e tutti i piani di Thomas andrebbero a monte.

Che cosa accadrà quindi nella puntata di Beautiful di domani? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 LUGLIO 2020

Come potrete immaginare non è ancora arrivato il momento di dire a Hope che Beth, sua figlia è ancora viva. Flo pensava che svelando il suo grande segreto a Thomas sarebbe finito un incubo ma si sbagliava. Thomas infatti non ha detto nulla a Steffy e sembrava però essere intenzionato a raccontare i fatti a Hope. Dire alla Logan che Beth è lì, a pochi passi da lei avrebbe certamente cambiato tutto. Ma a quanto pare le cose non vanno come Flo immaginava e il suo segreto resta ancora da rivelare. Ma c’è anche Xander che sa tutto e che vorrebbe persino avvisare la polizia. Come farà Thomas con lui, come pagherà il suo silenzio?

Beautiful ci aspetta domani, sabato 4 luglio 2020 con una nuova imperdibile puntata. Vi ricordiamo che dopo la soap andrà in onda una nuova puntata di Elisa di Rivombrosa che, a grande richiesta è tornata in onda per la gioia di tutti i fans che speravano di vedere prima o poi le repliche!