Una vita anticipazioni prima serata: Genoveva distrutta, che cosa ne sarà di lei?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 luglio 2020 in prima serata? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi in onda su Rete 4. Vedremo domai sera la seconda parte dell’episodio 996, questo episodio di Acacias 38 ha una durata leggermente più lunga rispetto agli altri per cui sarà tagliato nella versione italiana in modo diverso! E sempre in prime time dovremmo poi vedere anche l’episodio 997 in modo integrale. Scopriamo quindi le anticipazioni: Samuel è in ospedale, che cosa ne sarà di lui? Telmo ha scoperto che Lucia ha una malattia terminale e che non gliene ha mai parlato?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 LUGLIO 2020

Úrsula ritorna nel quartiere con Mateo e viene a conoscenza dello stato di salute di Lucía e cerca di impedire a Telmo di scoprire che Lucía sta davvero morendo, ma è in ritardo. Primi segni di riconciliazione tra Ramón e Felipe quando il Palacio chiede di suo cugino.

Bellita rifiuta di condividere un poster con La Dama del Misterio in El Cafetín del Duende; Arantxa e Cinta tirano un respiro di sollievo, almeno per il momento i suoi genitori non saranno in grado di scoprire la vera identità della Signora. Ma è Hipólito, il proprietario del posto, che convince Bellita ad agire offrendogli molti soldi.

Samuel si sveglia in ospedale, molto debole. Riesce a dire addio a Genoveva e muore a causa delle ferite da arma da fuoco. Che cosa farà adesso Genoveva? Come potrà continuare a vivere in un posto dove tutti hanno voltato le spalle a suo marito senza dargli la possibilità di salvarsi la vita?

Telmo rifiuta di credere che Lucia stia morendo, proprio nel momento in cui i due sarebbero stati felici con il figlio Mateo. Felipe racconta ai vicini la gravità della malattia di Lucía e le donne vanno a trovarla in ospedale e sono sorprese quando trovano Telmo lì.

Genoveva ritorna nel quartiere e crolla tra le braccia di Camino, tutti capiscono che Samuel è morto. La vedova si chiude in casa e non consente a nessuno di guardare il corpo di Samuel.

Ramón ha in programma di sospendere la messa per Trini e Celia dopo le ultime tragedie del quartiere, ma Liberto lo convince, è tempo per lui di chiarire che non ha nulla a che fare con la morte di Celia. Carmen non vuole andare a messa, il suo rapporto con Ramón è ancora strano.

Lucia viene portata nella stanza e riunita con Telmo. I due decidono di dire a Mateo chi è il suo vero padre.

Bellita prepara la sua esibizione al Cafetín. Cinta si rende conto che non ha altra scelta che smettere di recitare, ma Hipólito non le rende facile, promettendo di affondare la sua carriera incipiente.