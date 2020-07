Una vita torna alla domenica: Lucia sta per morire e si confessa a Mateo

Novità nella programmazione di Canale 5 in questa prima domenica di luglio. Il 5 luglio 2020 infatti la soap spagnola Una vita ci farà compagnia nel pomeriggio. Che cosa vedremo? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38. In onda domani l’episodio numero 997 e l’episodio numero 998 della soap! Ci avviciniamo quindi alla puntata 1000 spagnola, anche se in Italia, visto che la soap è stata da sempre divisa in due parti, è già andata in onda! Ma torniamo adesso alle anticipazioni: cosa vedremo domani, come sta Lucia, morirà anche lei? Nelle ultime puntate abbiamo assistito alla morte di Samuel e alla morte di Eduardo, adesso tocca anche a Lucia?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 LUGLIO 2020

Genoveva è l’unica ad assistere al funerale di Samuel, ha proibito ai vicini di partecipare. Solo nella sua casa promette a Samuele che vendicherà la sua morte.

Ramón soffre quando scopre che Felipe non andrà a messa per Trini e Celia.

Cinta e Jose rallegrano Bellita, colpita dall’ubriaco che ha reclamato la presenza di The Lady of Mystery nel mezzo della sua esibizione. Cinta ha una nuova opportunità di cantare e Bellita è finalmente disposta a incontrare il suo grande rivale nei tablaos della città. Lucia sa bene che ha le ore contate ed è per questo che decide di dire al piccolo Mateo tutta la verità su Telmo. Gli rivela che è suo padre e che presto potranno vivere insieme.

La messa è celebrata per Celia e Trini. Carmen, che alla fine è stata convinta da Lolita, è sorpresa di sentire i ringraziamenti di Ramón per averlo aiutato quando ne aveva bisogno. Ed ecco che succede qualcosa che nessuno si aspettava, Felipe arriva a messa e si riconcilia con Ramon.

Telmo soffre della malattia di Lucía mentre i vicini criticano che è lui che accompagna la donna morente in ospedale. Lucia, dopo settimane di lotta contro il cancro, muore.