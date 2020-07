Una vita anticipazioni: tra pettegolezzi e male lingue Telmo affronta il suo lutto

Ursula e Telmo non riescono a credere che Lucia non ci sia più sono distrutti dal dolore per quello che è accaduto in così poco tempo…Cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani 7 luglio 2020. Il quartiere come avrete visto è stato scosso dall’addio a Eduardo prima ( nessuno sospetta che sia stato ucciso), dalla morte di Samuel dopo. E adesso c’è Lucia. Telmo e Ursula devono informare tutti della morte della ragazza mentre il piccolo Mateo si prepara a vivere al fianco di suo padre…Il piccolo è molto addolorato ma Telmo prova a dargli fiducia nel futuro che avranno da vivere insieme…

Ecco cosa succederà nella prima parte dell’episodio 999 di Acacias 38 che dovrebbe andare in onda proprio domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 7 LUGLIO 2020

Ursula e Telmo, molto provati per quello che è successo a Lucia, devono fare i conti con la vita reale. Devono quindi preparare la veglia per la donna anche se non vorrebbero darle questo ultimo straziante addio. Lucia prima di morire ha sistemato tutta la documentazione con Felipe in modo che al piccolo Mateo non manchi nulla adesso che è rimasto da solo con Telmo…Nel frattempo Genoveva, pronta a vendicarsi dei suoi vicini di Acacias 38, riceve la visita del commissario che continua a indagare su quanto accaduto…Lolita e Fabiana parlano di quanto è successo alla veglia per Celia e Trini, felici del fatto che adesso Ramon e Felipe sono di nuovo in pace…

Carmen si rende conto di provare qualcosa di speciale per Ramon e ne parla con Fabiana. Nel frattempo Genoveva scrive una lettera a tale Alfredo, sta tramando qualcosa ma non sappiamo di cosa si tratti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 luglio 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10 circa.