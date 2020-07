Una vita anticipazioni: Carmen lascerà per sempre Acacias 38?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 8 luglio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 999 di Acacias 38. Dopo lo straziante addio di Telmo alla sua Lucia arriverà il momento per i vicini di casa, e le persone che volevano bene all’Alvarado, per l’addio. Lucia non ce l’ha fatta ma prima di morire ha detto al piccolo Mateo tutta la verità su suo padre. E il bambino si prepara così a vivere una nuova vita insieme a Telmo e a Ursula.

Ma scopriamo nel dettaglio con le anticipazioni, quello che succederà nella puntata di Una vita in onda come sempre domani su Canale 5 alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 LUGLIO 2020

Arantxa pur di aiutare la piccola Cinta sarebbe disposta a fare di tutto e così finge di avere un’appendicite per impedire a Bellita di sottoporsi a un incontro Lady of Mystery. Ma una visita di Hipólito alla casa di Domínguez rivela l’identità segreta di Cinta…Che cosa succederà adesso?

Dopo le parole di Ramón davanti a tutte le persone del quartiere, Carmen è eccitata, e se la vedesse più che un’amica? Ma no. Carmen decide di lasciare Acacias e scrive una lettera d’addio per Ramón. A quanto pare crede che tra di loro le cose non potrebbero funzionare anche se prova qualcosa per lui…

Genoveva ancora distrutta dal dolore ricorda gli attimi più belli vissuti al fianco del suo Samuel. Carmen parla di quello che ha deciso con Fabiana e anche se la sua amica le dice di restare, la donna sembra aver preso la sua decisione. Carmen va anche da Genoveva e le comunica che dovrà trovare una cameriera al suo posto in quanto ha deciso di andare via.

E’ il giorno della veglia funebre per Lucia, Telmo è distrutto dal dolore ma le donne di Acacias cercano di stargli vicino anche se non è facile visto che in fondo lui non era il marito della donna. Alla fine Telmo decide di spiegare a tutti perchè sarà lui a prendere Mateo in custodia, anche se il suo parente più stretto sarebbe Felipe. Davanti a tutti i vicini infatti dice di avere un vincolo con il bambino e rivela di essere il padre del piccolo Mateo.Ramon chiede come mai, visto che Lucia ha tenuto il segreto per tutto questo tempo, adesso Telmo lo rivela e l’ex sacerdote spiega che ci sarebbero state delle speculazioni e allora per evitare il pettegolezzo, ha voluto dire a tutti la verità sul bambino.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 8 luglio 2020 su Canale 5.