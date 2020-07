Beautiful anticipazioni: Thomas minaccia tutti, qualcuno si ribellerà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 10 luglio 2020? Liam e Steffy inizieranno una nuova vita come Ridge si augura? Anche Bill e Katie sembrano essere felici di questa ritrovata unione. Bill in particolare si scusa con Steffy e con Liam per quello che è successo in passato e propone di fare una tregua in modo da poter vivere serenamente tutto quello che verrà in futuro. Thomas vuole avere Hope e come abbiamo visto è davvero pronto a tutto. Del resto sta mentendo su una cosa così seria, la vera storia della piccola Beth, che cosa potrebbe essere disposto a fare? A quanto pare qualsiasi cosa. Il povero Ridge, che non immagina neppure tutto quello che suo figlio ha fatto, decide di schierasi dalla sua parte. Ma non immagina di certo che Thomas stia mentendo su Beth e stia architettando un piano diabolico…

Ora non ci resta che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani 10 luglio 2020 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 LUGLIO 2020

Flo è davvero molto turbata per tutto quello che sta succedendo. Si aspettava che dalla rivelazione fatta a Thomas tutto sarebbe cambiato ma non come si aspettava lei. Pensava che Hope avrebbe appreso finalmente la verità sulla piccola Beth ma invece nulla è stato detto, anzi. Il Forrester adesso minaccia tutti…Flo per la prima volta rivede Phoebe dopo che l’ha data in adozione e prova sentimenti contrastanti. Vorrebbe dire tutto a Hope per mettere fine a questo grande incubo ma non può farlo. Thomas invece si dichiara a Hope, le dice che prova qualcosa per lei e che insieme saranno felici. Mentre i due sono da soli arrivano però Xander e Zoe, hanno intenzione di dire qualcosa oppure no?

Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful in onda domani 10 luglio 2020 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 13,40.