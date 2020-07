Una vita anticipazioni: doppio appuntamento domenica ma con le repliche

Buone notizie per i fans di Una vita che passeranno questa domenica pomeriggio a casa sul divano! La soap spagnola ci terrà compagnia anche il 12 luglio 2020 con ben due episodi. Un pomeriggio all’insegna di Acacias 38! E non potevano mancare le anticipazioni con la trama di Una vita per la puntata di domani 12 luglio 2020. E’ bene ricordare che le puntate in onda il 12 luglio 2002, saranno le repliche di quello che vedremo su Rete 4 questa sera. Facciamo quindi un po’ il punto della situazione…Come avrete visto negli ultimi episodi è davvero successo di tutto: Telmo ha deciso di lasciare Acacias 38 con Mateo dopo la morte di Lucia, una cosa che Ursula non ha preso affatto bene. Inoltre Cinta è stata arrestata tra le lacrime di sua madre…In quartiere non ci sono tracce di Genoveva che a quanto pare è andata via ma in realtà, come vedremo nelle prossime puntate della soap spagnola, sta solo meditando la sua vendetta per farla pagare alle persone che crede responsabili della morte di Samuel. Ramon invece, ha fermato Carmen prima che lasciasse il paese e si prepara a dire a suo figlio che vorrebbe iniziare un fidanzamento con lei ma per Antonito arriva una notizia davvero inaspettata…

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 12 luglio 2020. Si parte dalle 14 circa. A seguire andranno in onda le repliche dell’Isola di Pietro.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 LUGLIO 2020

Ramon e Carmen non vogliono più nascondersi e per questo, per vivere il loro amore senza doversi vergognare, vogliono parlare il prima possibile con Lolita e Antonito. Ma il giovane Palacios sta per ricevere una notizia davvero inaspettata: lui, come molti altri giovani figli di persone benestanti, devono partire per il servizio militare. Una lettera che lascia tutti senza parole…

Liberto si sente ancora molto in colpa per quello che è successo a Samuel e ne parla anche con Felipe. Anche Rosina sembra essere preoccupata ma per Genoveva che a quanto pare è scomparsa nel nulla, che fine ha fatto?

Ursula, dopo tutto quello che è successo, sta ora cercando un nuovo lavoro. La donna però riceve da Felipe una notizia brutta e inaspettata: pare che la famiglia di Eduardo voglia la custodia di Mateo…

Ramon cerca di capire cosa si può fare per evitare che Antonito parta: se dovrà davvero diventare un soldato di quel compartimento, rischierà la vita, è una cosa quasi certa…A questo punto l’uomo chiede a Carmen di rimandare l’annuncio del loro fidanzamento perchè deve risolvere questa situazione complicata…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 luglio 2020 in replica su Canale 5.