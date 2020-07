Una vita le puntate inedite tornano martedì: per Ursula le cose si mettono male, che farà?

Anche questa settimana Mediaset decide di mandare in onda alla domenica pomeriggio e anche al lunedì, le repliche di Una vita. Per cui domani pomeriggio e lunedì pomeriggio, in teoria dovremmo rivedere le puntate andate in onda sabato sera su Rete 4 mentre martedì vedremo una puntata inedita. Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda il 14 luglio 2020? Proviamo a raccontarvelo con le nostre anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA IN REPLICA DOMENICA E LUNEDI’: IL 14 INVECE PUNTATA INEDITA

Facciamo il punto della situazione…

Ad Antoñito arriva una lettera dal Ministero della Guerra: la missiva obbliga i figli di alcune famiglie benestanti a prestare servizio militare per ben tre anni. Ramón chiede a Liberto fare qualcosa ma il marito di Rosina non riesce ad aiutare Antonito ad evitare il suo destino…Per Ramon quello che doveva essere il momento più felice della sua vita, al fianco di Carmen, inizia a diventare un incubo perchè sa bene che il battaglione nel quale suo figlio dovrà andare, è tosto e quasi certamente non tornerà a casa…

Ursula viene sfrattata dai parenti di Eduardo e deve ora trovare una nuova sistemazione. La donna ha però una cattiva fama che l’accompagna e ciò le impedisce di ottenere un lavoro come istitutrice. L’unica persona che vuole aiutarla è Fabiana, che le chiede di lavorare nella pensione, ma la Dicenta rifiuta la proposta. Ursula non sa che cosa fare…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 14 LUGLIO 2020

Cinta rivela platealmente di essere la Dama del Mistero: Rosina, Susana e Felicia chiedono conferma a Bellita. Servante e Jacinto combinano un nuovo guaio. Felicia invita Emilio a non perdere di vista un cliente che potrebbe spacciare banconote false: il giovane riconosce che quel cliente è Victoriano.

Ursula vaga disperata per il quartiere e trascorre la notte fuori al freddo. Cesareo la vede e ne parla a Fabiana e Agustina, che cercano di aiutarla. Genoveva intanto torna ad Acacias 38 ma non è sola…Al suo fianco infatti c’è Alfredo. Ma chi è quest’uomo?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita, continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati con le ultime news da Acacias 38. In questi giorni dovremmo vedere le repliche dell’episodio 1003 e 1004 prima parte, per poi vedere l’ultima parte proprio martedì.