Una vita anticipazioni prossime puntate: la strana alleanza Genoveva-Ursula, che combineranno?

Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Oggi le nostre anticipazioni si concentrano sulla coppia formata da Ursula e Genoveva. Entrambe, per motivi diversi, hanno sofferto molto ed entrambe cercano vendetta. Ma che cosa succederà ad Acacias 38? Ursula è alle prese con lo sfratto, i parenti di Eduardo non la vogliono in casa ed è senza un lavoro mentre Genoveva, rimasta vedova, odia tutti gli abitanti del quartiere…

La vecchia anima della Dicenta tornerà alla ribalta, la sua anima nera si unirà a quella di Genoveva completamente distrutta per la morte di Samuel? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: L’ALLEANZA URSULA-GENOVEVA

Innanzi tutto vi diciamo che nella vita delle due donne entrerà presto un uomo, Alfredo. Si tratta dei banchiere che presto Genoveva porterà ad Acacias 38 e che sposerà essendo ormai vedova. L’uomo si schiererà dalla parre di Genoveva e Ursula che vogliono vendicarsi. Ma che cosa faranno?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: GENOVEVA VUOLE AGUSTINA MORTA

Per prima cosa, prima di suggellare questa nuova alleanza, Genoveva chiederà a Ursula prova della sua affidabilità. E per questo le deve dimostrare di essere dalla sua parte uccidendo Agustina. Per Genoveva infatti la domestica, negando la possibilità di nascondersi in soffitta, ha causato la morte di Samuel. Per Ursula non ci saranno problemi nel farlo. La Dicenta farà credere alla donna di avere una malattia rara. Ursula somministrerà alla donna dei “medicinali” che la faranno stare ulteriormente male e la presserà psicologicamente affinché decida di “farsi fuori da sola” per non soffrire senza alcun motivo. La domestica, completamente plagiata da Ursula, compierà un gesto estremo.

Questo sarà solo il primo atto della vendetta che le due donne porteranno avanti…Nel frattempo la Dicenta per non dare troppo nell’occhio lavorerà coma lavapiatti per Felicita ma non solo, dopo che Agustina finirà in ospedale, passerà molto tempo al suo fianco…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5.