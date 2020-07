Una vita anticipazioni: Ursula mente a tutti, che cosa sta tramando adesso?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 15 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata. Domani su Canale 5 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1004 di Acacias 38, dopo le repliche che abbiamo visto in questi ultimi giorni nel pomeriggio di Mediaset. Facciamo il punto della situazione. Per Ursula la situazione è sempre più complicata ma la donna sembra avere in mente qualcosa, che farà? Fabiana sta cercando di aiutarla, nonostante quello che è successo in passato con Cayetana ma la Dicenta non accetta il suo aiuto…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 LUGLIO 2020

Dopo aver passato la notte al freddo e al gelo, Ursula si intrufola nella casa che è stata di Lucia per bere un goccio di liquore. Casilda e Carmen parlano di quello che è successo a Genoveva e sembrano essere preoccupate per la sua assenza. Non hanno idea di dove la donna sia andata…Nonostante tutto quello che è successo, Carmen è lo stesso molto felice. Ramon infatti le ha scritto una lettera dicendo che per il momento devono aspettare, non possono annunciare il loro fidanzamento ma, una volta che la questione di Antonito sarà risolta, allora potranno sistemare tutto. Carmen ne parla innamorata più che mai con Fabiana, che ascolta le parole della sua amica.

Quando Fabiana vede uscire Ursula dal palazzo, le chiede da dove venga e dove stia andando, non crede che abbia già trovato un nuovo lavoro ma la Dicenta mente e dice che è così e che stava cercando Agustina per chiederle una ricetta; che cosa ha in mente Ursula e che cosa farà?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire le ultime news da Acacias 38 e per scoprire tutto quello che succederà in questa calda estate per la soap spagnola!