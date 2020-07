Beautiful anticipazioni: la morte di Emma e il vero volto diabolico di Thomas

Mentre Ridge cerca di parlare con Hope per spiegarle che potrebbe dare una opportunità a Thomas, il giovane stilista tira fuori tutta la sua vera personalità. E non fa nulla per salvare Emma, dopo l’incidente stradale, anzi. Sembra godere delle sue sofferenze. Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 17 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama di domani. Ultimo episodio settimanale di Beautiful che tornerà poi lunedì con le nuove puntate…Emma è in fin di vita in macchina, che cosa le succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 LUGLIO 2020

Xander e Zoe sanno di avere le ore contate. Ormai non c’è più un segreto da nascondere visto che Emma, dopo aver scoperto tutto, ha deciso di andare da Hope per dirle la verità. A questo punto Xander e Zoe decidono di informare anche Flo e le dicono che presto Hope e Liam sapranno tutto quello che è successo davvero alla piccola Beth. Ma i due ragazzi non immaginano che in questa brutta storia c’è Thomas. Il giovane Forrester ha inseguito in macchina Emma e non l’ha aiutata mentre cercava aiuto dalle lamiere dopo l’incidente. Thomas ha aspettato che morisse di stenti a causa delle ferite: ma fino a che punto può arrivare la crudeltà di quest’uomo? Flo e gli altri non sanno ancora che cosa è successo a Emma e non sanno che cosa aspettarsi…

Justin invece viene informato dalla polizia di quanto accaduto e comunica a Bill che sua nipote è morta…

Emma se n’è andata con un segreto ma siamo sicuri che non avesse fatto altro prima di morire? Thomas può stare tranquillo o anche lui prima o poi pagherà per tutto quello che ha fatto?