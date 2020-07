Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Alfredo Bryce è il marito di Genoveva

Colpo di scena ad Acacias 38: nessuno si aspettava una notizia clamorosa come quella che Genoveva sta per dare. Sono passati solo pochi giorni dalla morte di Samuel ma per la donna tutto è cambiato. Che cosa è successo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani 18 luglio 2020. Una vita andrà in onda prima al sabato pomeriggio di Canale 5 e poi in prima serata, con nuovi episodi da non perdere. Ma torniamo alla puntata che vedremo nel pomeriggio. Siamo arrivati all’episodio 1005, domani andrà in onda la seconda parte. Genoveva è da poco rientrata in calle Acacias e tutti si chiedono chi sia l’uomo che l’accompagna. La vedova sta per fare una rivelazione che lascerà tutti senza parole: Alfredo Bryce è suo marito.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 18 LUGLIO 2020

Carmen viene vista da Susana in compagnia di Ramon e subito la sarta le chiede che cosa stia succedendo. Ma Carmen, che non può ancora dire nulla, nega di avere un qualche rapporto con il padre di Antonito.

Emilio fa visita a Cinta per scusarsi per essersi intromesso nella sua vita, sebbene le ricordi i suoi sospetti su Victoriano. I sospetti devono essere confermati quando l’uomo la blocca nella macchina che li porterà a teatro e chiede un bacio dalla ragazza…Cinta non riesce a credere che stia succedendo davvero…

Ramon è tra i primi a conoscere il nuovo arrivato ad Acacias 38, si tratta di Alfredo Bryce un banchiere. Ma la sorpresa è grande quando Genoveva dice a tutti che Alfredo è suo marito…La donna continua a pensare a come vendicarsi di Samuel per tutto il male che i vicini hanno fatto al suo grande amore, ma nessuno al momento lo immagina..Alfredo invece sembra avere il compito di diventare amico di tutti gli abitanti di Acacias 38 e parte bene organizzando una piccola festa di bentornato per Genoveva in casa. L’unica persona alla quale Genoveva è legata davvero è Camino, che sembra essere felicissima di rivederla ma anche molto preoccupata per il fatto che abbia sposato un uomo così tanto più grande.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio su Canale 5.