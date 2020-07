Una vita anticipazioni prima serata Rete 4: Emilio si dichiara a Cinta, lei accetterà la corte?

Si torna in onda al sabato sera nella prima serata di Rete 4, cosa vedremo quindi nella puntata di oggi, 18 luglio 2020, in prime time? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni di Una vita e le ultime notizie dalla Spagna. Questa sera vedremo l’episodio numero 1006: come stanno reagendo i vicini all’arrivo di Alfredo, il marito di Genoveva nel quartiere? E quali sono le vere intenzioni della donna che vuole vendicarsi per quello che è successo a Samuel anche se nessuno lo sa? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano anche come sta per andare a finire il piano che è stato ideato da Ramon, per permettere a suo figlio di non partire per la guerra…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI OGGI PRIMA SERATA RETE 4

Cosa succederà dunque in questa nuova imperdibile puntata del sabato?

Alfredo Bryce viene introdotto nella società. I vicini sono sorpresi dalla differenza di età della coppia. Liberto è il primo a rompere il silenzio imbarazzante proponendo un brindisi. Genoveva e Alfredo iniziano il loro matrimonio a distanza e parlano di un patto misterioso. A quanto pare i due sono si sposati ma la donna ha in mente un piano per vendicarsi dei vicini anche se nessuno lo immagina…

Emilio colpisce Victoriano scoprendolo mentre cerca di abusare di Cinta. Lei risponde degnamente che non ha bisogno della sua protezione, tuttavia, Emilio dichiara il suo amore. Victoriano denuncia il giovane e finisce nel sotterraneo, chiede a Cinta di non contare nulla, tuttavia, con l’intervento di suo padre, riesce a liberarlo.

L’ispettore in un primo momento, dà il via libera ad Antoñito per non andare in Africa, ma apprende che Ramón sta fingendo. Le cose si complicano per i giovani Palacios.

Marcelina aiuta Servante a trasportare un tubo e finisce per colpire la testa, a causa dell’incidente inizia a comportarsi e a parlare in modo strano.

Tutti i vicini sono contenti dell’arrivo del banchiere: un uomo istruito, gentile e molto ricco, ma perché Genoveva avrebbe dovuto sposarlo pochi giorni dopo la fine del suo matrimonio con Samuel, morto tragicamente?

Ramon e Antonito hanno una bruttissima discussione, il giovane Palacios infatti accusa suo padre: se dovrà partire per l’Africa sarà solo per colpa sua e della relazione con Carmen. Ramon a questo punto gli dice che è stato il solo a pensare a come fare per non farlo partire e che ancora una volta lui si sta invece comportando come un bambino viziato. Lolita cerca di mediare tra i due, sperando che possano fare pace il prima possibile…

Tutto questo e molto altro nella puntata del sabato sera di Una vita in onda come sempre su Rete 4.