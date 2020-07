Beautiful anticipazioni: Hope e Brooke scoprono della lite, Thomas trema

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles dove i colpi di scena non mancano mai. Questa settimana inizia con il dolore per la morte di Emma. Quando una ragazza così giovane muore tragicamente, non si può che essere sconvolti. Zoe, Xander e Flo si rendono conto che quello che è successo a Emma potrebbe accadere anche a loro e hanno anche capito fino a che punto Thomas si può spingere: non hanno dubbi sul fatto che sia stato lui a portare la ragazza a uscire di strada. Nel frattempo le indagini fanno il loro corso: è davvero possibile pensare che nessuno paghi per quello che è successo a Emma? Hope è molto scossa da quello che è successo anche perchè sa che la ragazza stava andando da lei…

Non ci resta che scoprire cosa sta per succedere con la trama della prossima puntata, eccole le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 21 LUGLIO 2002

Che cosa mai avrà avuto di così importante da dire Emma a Hope? Se lo chiedono sia la Logan che Brooke non riuscendo tra l’altro a capire come mai la ragazza non abbia voluto accennare nulla neppure per telefono. Hope e Brooke fanno un’altra scoperta inquietante. Vengono a sapere che Emma e Thomas, prima che la ragazza uscisse e avesse quindi l’incidente in macchina, avevano litigato. Per qualche motivo avrebbero dovuto discutere? Brooke continua ad avere sospetti che non può soffocare…Thomas questa volta è a rischio, potrebbe succedere qualcosa che dimostri la sua colpevolezza? Intanto le ore passano e nessuno trova il coraggio di dire a Hope che sua figlia Beth è ancora viva e che sta bene…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 21 luglio 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire una nuova imperdibile puntata di Una vita.