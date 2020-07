Una vita anticipazioni: tutto quello che vedremo dal 21 al 25 luglio 2020

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Vi ricordiamo che dopo gli episodi in onda in prima serata su Rete 4, andranno in onda su Canale 5, sia domenica che lunedì ( a meno che non ci siano cambi di programmazione) delle repliche. Gli episodi inediti riprenderanno il 21 luglio 2020, con la puntata del martedì. E allora torniamo proprio ad Acacias 38 con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano cosa accadrà nella settimana che va dal 21 martedì, al sabato 25 con gli episodi inediti della soap spagnola.

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: IL RITORNO DI GENOVEVA PREOCCUPA FELIPE

A differenza degli altri abitanti di calle Acacias, troppo concentrati sul fatto che Genoveva abbia sposato un altro uomo a pochi giorni dalla morte di Samuel, Felipe si rende conto che la donna non è sincera e ha paura che stia tramando qualcosa contro le persone che vivono nel quartiere; ne parla quindi con Liberto che al momento non ha notato nulla di strano…Intanto appare sempre più evidente che Alfredo e Genoveva hanno un patto segreto, l’uomo infatti la intima a rispettare la sua parte ma non sappiamo ancora che cosa stiano tramando…

UNA VITA ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: ANTONITO DOVRA’ PARTIRE?

Dopo aver fatto pace con Ramon, Antonito inizia a pensare che forse potrebbe iniziare a digiunare, per scongiurare la possibilità di dover partire a tutti i costi per l’Africa. Carmen scopre casualmente che l’ispettore dell’esercito vuol far arrestare Antonito e si precipita alla bottega per tentare di sventare la trappola.Alla fine proprio grazie a Carmen e a Ramon, il giovane Palacios non sarà costretto a partire. Finalmente quindi la domestica e Ramon potranno annunciare a tutti il loro fidanzamento.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: CINTA ED EMILIO INSIEME?

José riceve un telegramma di Osvaldo da Buenos Aires che lo informa che i problemi economici sono tutt’altro che risolti. Emilio organizza dei pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo.Cinta convince i genitori a lasciarla partecipare al pomeriggio danzante organizzato da Emilio. Quando lui la riporta a casa, rimasti soli, i due si baciano. A quanto pare il corteggiamento di Emilio sta funzionando, i due si fidanzeranno? Il giovane potrebbe essere un buon partito…I suoi genitori però si rendono conto di aver diversi problemi di soldi e quindi decidono di partire per l’Argentina dove Bellita, con una tournè, potrebbe mettere da parte diverso denaro. Cinta però non parte con i suoi genitori e resta ad Acacias 38.

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda dal 21 al 25 luglio 2020 su Canale 5.