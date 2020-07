Una vita anticipazioni: Felipe indaga ancora su Genoveva ma lei trama con Alfredo

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto, Felipe si è reso conto che Genoveva non sta raccontando tutta la verità su quello che è successo quando Samuel è morto. L’avvocato inoltre ha una grande paura: che la donna si possa vendicare per quello che è successo e che abbia preso di mira tutti i suoi vicini. Un sospetto, quello di Felipe, che è realmente fondato. Genoveva infatti al momento ha un piano, anche se noi non sappiamo ancora di cosa si tratti…La donna infatti di fronte alla scoperta di Felipe, che le parla di Cristobal, nega persino di conoscerlo…

Non ci resta che scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38 con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 luglio 2020, eccole per voi.

Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1009 di Acacias 38. Vediamo quelle che sono le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 LUGLIO 2020

José riceve un telegramma di Osvaldo da Buenos Aires che lo informa che i problemi economici sono tutt’altro che risolti. Emilio organizza dei pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo. Cinta cerca in tutti i modi di convincere sua madre a farla partecipare alla festa danzante che Emilio sta organizzando ma Bellita non sembra essere intenzionata a fare andare sua figlia dopo tutto quello che è successo…

Le vicine di Acacias chiedono perdono a Genoveva per il loro comportamento il giorno della morte di Samuel. Alfredo intima a Genoveva di rispettare la sua parte del patto. L’uomo si è anche reso conto che Felipe sta indagando su quello che succede e non ha gradito molto, spera che il piano che hanno escogitato non vada a monte…

Appuntamento quindi a domani, con un nuovo episodio di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.