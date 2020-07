Beautiful anticipazioni: Hope chiama Phoebe Beth, si renderà conto che è davvero lei?

Scopriremo finalmente la verità sulla piccola Beth? Siamo vicini alla rivelazione che cambierà tutto? Per il momento ancora no! Le nostre anticipazioni di Beautiful ci rivelano la trama della puntata di domani 24 luglio 2020, l’ultima puntata della settimana in compagnia della soap di Canale 5 che poi tornerà il lunedì pomeriggio! Come avrete visto, continuano le indagini sulla morte di Emma ma per il momento, nessun sospetto su Thomas. Ci sono però ben tre persone che si sono rese conto che quello che è successo potrebbe esser stato causato da Thomas. Xander, Zoe e Flo sanno bene che Thomas potrebbe aver causato l’incidente di Emma, ma il ragazzo nega…Nel frattempo Liam e Steffy, anche se sono molto dispiaciuti per quello che è successo, hanno deciso di organizzare lo stesso la festa sulla spiaggia alla quale tenevano molto…Thomas si mostra dispiaciuto quando incontra Justin, riesce a mentire molto bene…

Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 24 luglio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 LUGLIO 2020

Inizia la festa in spiaggia e tra gli altri invitati c’è anche Hope. La ragazza ha da tempo un rapporto speciale con la piccola Phoebe ma succede qualcosa che nessuno si aspetta. La Logan infatti chiama la bambina Beth…E non sbaglia visto che quella creatura è davvero sua figlia, anche se al momento nessuno ha avuto la forza di dire la verità…

Intanto Flo continua a mentire e a vivere la sua vita al fianco di Wyatt che non ha il minimo sospetto di quello che sta succedendo anzi…Il giovane Spencer pensa di aver finalmente trovato la donna della sua vita e le chiede anche di andare a vivere insieme. Flo sa bene che se Wyatt scoprisse tutto quello che ha fatto con Beth, non esisterebbe a cacciarla subito…Cosa farà? Non solo, Flo sta mentendo anche su Emma e questo è davvero gravissimo…

Non ci resta che scoprire tutto seguendo le prossime puntate di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.