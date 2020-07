Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 arriva Marlen

Non solo Alfredo, nella vita di Genoveva sta per entrare un’altra persona…Si stratta di una sua vecchia amica, ma che cosa vuole davvero questa donna? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita! Ma iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 24 luglio 2020. Vi ricordiamo che Una vita andrà in onda sia al sabato pomeriggio di Canale 5 che in prima serata sempre del sabato su Rete 4! Come avrete visto negli ultimi episodi, Genoveva finge di aver perdonato le donne di Acacias 38 ma in realtà le cose sono ben diverse…

Vediamo quindi quelle che sono le ultime news, cercando di fare il punto della situazione…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 LUGLIO 2020

Emilio Pasamar decide di organizzare dei pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo. Non perdiamo di vista anche tutto quello che sta succedendo in queste puntate tra Ursula e le altre donne di Acacias 38 perchè presto scopriremo che la Dicenta sta tramando insieme a Genoveva e che a pagare le conseguenze delle sue azioni sarà un’altra donna …Ursula e Genoveva hanno stretto un patto di cui nessuno però al momento è a conoscenza…

Le vicine di Acacias si scusano sentitamente con Genoveva per il comportamento che hanno avuto il giorno della morte di Samuel Alday. Genoveva apparentemente sembra aver dimenticato tutto. Ma come sospetta Felipe, le cose sono ben diverse perchè Genoveva non ha nessuna intenzione di perdonare le vicine, anzi. Sta tramando contro tutte per arrivare a un piano e vendicarsi una volta e per sempre…Antonito le sta provando davvero tutte per non partire, alla fine ce la farà?

Alfredo Bryce ordina a Genoveva di rispettare la sua parte del patto. La donna riceve una lettera che a quanto pare potrebbe cambiare tutto…La lettera sembra arrivare da una certa Marlen…

Appuntamento quindi a domani alle 14,10 con una nuova puntata di Una vita che ci aspetta su Canale 5.