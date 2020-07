Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: Carmen salva Antonito e il suo gesto cambia tutto

Un altro sabato all’insegna di Acacias 38 quello che ci aspetta domani. Anche il 25 luglio 2020 infatti ci aspettano due appuntamenti con la soap spagnola. Una vita andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 e poi torna in prima serata su Rete 4. Ma iniziamo con le anticipazioni per la puntata di domani: come avrete visto, Antonito non ha ancora digerito la relazione tra Carmen e Ramon. Non accetta proprio che i due stiano insieme, nonostante le parole di Lolita che cerca di convincerlo a guardare avanti. Ma sta per succedere qualcosa di inaspettato che potrebbe cambiare tutto. Cinta intanto cerca di convincere sua madre a darle il permesso per partecipare ai pomeriggi danzanti organizzati da Emilio mentre la famiglia riceve una pessima notizia dall’Argentina.

Genoveva invece fa pace con le sue vicine ma in realtà, come sospetta Felipe, tutto questo serve solo a raggiungere un suo scopo, anche se al momento, nessuno ha idea di quello che voglia ottenere…Nessuno tra l’altro, immagina che Ursula e Genoveva hanno un piano…

Ma torniamo ad Acacias 38 con le anticipazioni per la puntata di domani 25 luglio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 LUGLIO 2020

Le vicine di Acacias chiedono perdono a Genoveva per il loro comportamento il giorno della morte di Samuel. Alfredo intima a Genoveva di rispettare la sua parte del patto. Genoveva fa finta di perdonare le sue vicine ma in realtà non ha mai avuto intenzione di farlo, anzi…Sta escogitando qualcosa ma nessuno ha idea del piano che ha elaborato per vendicarsi della morte di Samuel…

Carmen scopre casualmente che l’ispettore dell’esercito vuol far arrestare Antonito e si precipita alla bottega per tentare di sventare la trappola. Grazie all’intervento di Carmen, Antonito non viene arrestato. Adesso si deciderà ad accettare la povera Carmen nella sua vita visto che lei e Ramon si vogliono così tanto bene?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 luglio 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita torna poi in prima serata su Rete 4.