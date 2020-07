Una vita anticipazioni prima serata Rete 4: Genoveva e Marlen, cosa nascondono?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda oggi 25 luglio 2020 in prime time su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio quello che accadrà questa sera. La soap spagnola ci aspetta in prima serata: che ne sarà di Antonito dovrà partire per l’Africa? E che cosa sta tramando Genoveva contro le persone del quartiere? Cinta ed Emilio si potranno fidanzare? Scopriamolo con le anticipazioni, in onda questa sera la puntata 1011 di Acacias 38, come sempre da non perdere.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 25 LUGLIO 2020 PRIMA SERATA

Antoñito riesce a sbarazzarsi del servizio militare grazie all’aiuto di Carmen, che fa credere all’ispettore militare che Ramón abbia perdite di memoria. Ramón si stabilisce a casa di Antoñito e Lolita e decide di rendere pubblica la sua relazione con Carmen, andando a fare una passeggiata insieme nel quartiere. Sia Lolita che Antonito sono felici di questa ritrovata serenità di Ramon e sperano che possa essere di nuovo felice al fianco di Carmen.

Marcelina riesce a svegliarsi dopo il colpo ricevuto da Servante, ha recuperato la sua sanità mentale, ma ora il suo problema è peggiore: è allergica ai fiori! E come farà visto che ha proprio una bancarella con i fiori da vendere?

Cinta ed Emilio sono quasi scoperti da Arantxa. La coppia fa del suo meglio per rivedersi. Jose riceve un telegramma dall’Argentina con una proposta importante: Bellita tornerà sul palco?

Alfredo sospetta che Genoveva e Marlén si siano visti segretamente. A quanto pare i segreti di Genoveva sono davvero tanti e la donna non è del tutto sincera neppure con la persona che la sta aiutando…Nonostante le scuse di Genoveva, Alfredo esplode…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda oggi 25 luglio 2020 su Rete 4.

Vi ricordiamo che Una vita torna in onda anche domenica, quando saranno trasmesse su Canale 5 le repliche con le puntate in onda al sabato.