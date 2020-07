Una vita anticipazioni prossime puntate: Genoveva e Marlene si sbarazzano di Alfredo?

Pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Dopo le puntate in onda oggi in prima serata su Rete 4, come sempre andranno in onda su Canale 5 delle repliche ma noi vi raccontiamo quello che vedremo dal 27 luglio al primo agosto 2020 quando torneranno gli episodi inediti della soap spagnola. Per voi quindi le ultime da Acacias 38 con la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDERA’ NELLE PROSSIME PUNTATE

A quanto pare Alfredo fa molto bene a temere l’amica di Genoveva… Marlene infatti propone a Genoveva di eliminare Alfredo. Marcelina incalza Servante perché risolva il problema della sua allergia.

Ramon porta Carmen a fare compere e la donna ci resta male quando si accorge che uno degli abiti che lui ha scelto è identico ad un abito che aveva Trini. In qualche modo il Palacios non ha ancora dimenticato il grande amore della sua vita…Ma non finisce qui…Ramon chiede a Carmen di essere più disinvolta in pubblico, ma lei teme il paragone con Trini e anche che il fidanzato voglia trasformarla nella copia della defunta moglie. Carmen pensava che le cose sarebbero state più semplici e invece…Il Palacios però sembra avere buoni intenti anche se Carmen inizia a credere che non sia così. E le cose peggiorano dopo che l’uomo ha organizzato una merenda per le altre signore di Calle Acacias. Carmen, stanca di quello che sta succedendo, dice a Ramon che lei non potrà essere una copia di Trini…

Dopo aver rifiutato di mettersi in combutta con Marlene, Genoveva resta sconvolta quando, a casa, trova Cristobal intento a conversare con Alfredo.

Servante decide di non rivolgere più la parola a Marcelina, Jacinto e Casilda, che l’avevano ingiustamente accusato di essere il responsabile dell’allergia di Marcelina.

Camino supera la paura e balla con Cesareo al pomeriggio danzante. Emilio confessa a Camino di essersi innamorato di Cinta, mentre quest’ultima si confida con la sua tata Arantxa. Felicia sorprende gli innamorati mentre si baciano per strada.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel pomeriggio d’estate.