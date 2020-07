Beautiful anticipazioni: Thomas ridicolizza Liam, Hope stupita

Thomas non ha nessuna intenzione di arrendersi e porta avanti il suo diabolico piano nonostante tutto quello che ha già fatto. Non ha solo impedito a Hope di scoprire la verità sulla piccola Beth ma ha anche provocato la morte di una persona innocente, la povera Emma che avrebbe voluto raccontare tutto a Hope…E le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 28 luglio 2020, ci rivelano che Thomas non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi. Come avrete visto, il giovane Forrester, si è fatto dare qualcosa da mettere in un bicchiere a Liam. Che intenzioni ha? Lo scopriremo nella puntata di domani 28 luglio 2020, ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 LUGLIO 2020

Thomas si è fatto dare della droga che ha poi messo nel bicchiere di Liam durante la festa. Il giovane Spencer inizia a comportarsi in modo strano, facendo diverse battute e mostrandosi esuberante, anche con Hope, come mai era stato. Sembra proprio che il piano di Thomas stia funzionando, ma perchè vuole umiliare Liam fino a questo punto? Non gli è bastato a quanto pare tacere sulla vera sorte della piccola Beth, continua ancora e ancora…

Flo e Wyatt intanto si preparano per andare a vivere insieme. Shauna ne è ovviamente felice e spera che la verità che sua figlia ha nascosto a tutti, non venga alla luce. Questo di certo cambierebbe la loro vita, nessuno accetterebbe quello che Flo ha fatto…Il povero Wyatt non immagina neppure che cosa ha davvero fatto Flo e si fida ciecamente di lei, tanto da pensare persino al grande passo. Crede infatti di aver ritrovato la donna della sua vita ed è pronto a tutto…

Ma che cosa succederà quando scoprirà che Flo ha dato in adozione una figlia che non era la sua e che per mesi ha mentito sul fatto che Beth è in realtà viva? Non ci resta che continuare a seguire le puntate di Beautiful in onda in questi caldi giorni di fine luglio!

Appuntamento quindi a domani ore 13,40 su Canale 5, come sempre!