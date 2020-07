Una vita anticipazioni: Marlene vuole far fuori Alfredo ma Genoveva ha un altro piano

Che cosa stanno nascondendo Genoveva e Alfredo? Abbiamo sentito dire l’uomo che la vita di Genoveva è nelle sue mani e che hanno un patto da portare avanti, ma di che cosa si tratta? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani 28 luglio 2020. Torna in onda una puntata inedita della soap di Canale 5, con nuovi fatti accaduti ad Acacias 38. Intanto Marcelina continua ad avere dei problemi mentre Ursula trama alle spalle di tutti…

Non ci resta che scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della soap…Bellita si prepara a partire per l’Argentina e a quanto pare, lascerà da sola Cinta ad Acacias 38, cosa combinerà la ragazza da sola? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi. Siamo giunti alla puntata 1012 di Acacias 38, domani vedremo in onda la seconda parte!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 28 LUGLIO 2020

Genoveva ha promesso ad Alfredo che non farà nulla per non rispettare il patto visto che, quando è andato da lui, era disperata e ha accettato la sua proposta. Non sappiamo ancora di cosa si tratti ma è chiaro che anche Alfredo vuole in qualche modo vendicarsi di qualcuno o comunque ottenere qualcosa da Genoveva, ma cosa? La ragazza intanto continua a sentire Marlene che alla fine le fa una proposta: eliminare per sempre anche Alfredo dalla loro vita. Ma Genoveva non sembra essere molto entusiasta della proposta fatta dall’amica. Non sa però che il suo nuovo marito ha molti assi da giocare e sta per fare una mossa che lei non si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 luglio 2020 su Canale 5.