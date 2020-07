Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy a letto insieme. E’ l’effetto della droga

Thomas continua con il suo piano e mette della droga nel cocktail di Liam: che cosa vuole ottenere con questa mossa? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di Beautiful per la puntata di domani 29 luglio 2020. Il mese di luglio sta per finire e al momento, la verità sulla piccola Beth, è molto lontana. Hope e Liam non immaginano neppure che la bambina che coccolano pensando che sia figlia di Flo, sia invece Beth. E la giovane Logan, che avrebbe dovuto dire tutto a sua cugina continua a tacere, per paura di perdere tutto quello che di prezioso sta costruendo con Wyatt. I due sono andati anche a vivere insieme adesso e Flo non ha intenzione di rovinare tutto. Ma che cosa potrebbe accadere se Wyatt scoprisse improvvisamente tutte le sue bugie? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, ecco per voi quelle della puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 LUGLIO 2020

Liam non si è reso conto di quello che è successo alla festa e non ricorda praticamente nulla a dire il vero. Si ritrova nello stesso letto di Steffy ma ha solo un gran mal di testa e non sa dire che cosa sia successo tra di loro…

Mai potrebbe immaginare che Thomas ha messo della droga nel suo bicchiere…Nel frattempo Shauna decide di lasciare Los Angeles, adesso che sua figlia ha tutto quello che desidera, è meglio non ricordarle tutto quello che di brutto c’è stato nel suo passato…

Liam non ricorda se tra lui e Steffy c’è stato qualcosa…Questo però dal suo punto di vista complica molto le cose visto che è ancora innamorato di Hope e mai le farebbe il torto di stare con un’altra donna: troverà la forza di chiedere a Steffy se tra di loro c’è stato qualcosa? Perchè erano a letto insieme?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 29 luglio 2020 che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.