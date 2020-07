Una vita anticipazioni: intrighi ad Acacias 38 tra patti segreti e alleanze inaspettate

C’è un piano segreto che Alfredo e Genoveva stanno portando avanti ma al momento è difficile comprendere quali siano gli accordi. Lo scopriremo nella prossima puntata di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 29 luglio 2020. Questo mese si chiude all’insegna del mistero: chi è Marlene e che cosa stanno tramando lei e Genoveva? La moglie di Alfredo non sembra voler obbedire alla sua amica che le aveva proposto di uccidere il ricco banchiere…Nel frattempo ad Acacias 38, Carmen si prepara a fare la vita da signora ma le cose sono complicate…Cinta pensa che presto anche lei partirà per l’Argentina insieme alla sua famiglia ma a quanto pare questa volta Bellita e Josè andranno da soli. Sarà quindi felice di restare ad Acacias 38 insieme a Emilio?

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni: domani dovrebbe andare in onda la prima parte dell’episodio 1012 di Una vita. Vediamo quindi la trama della puntata…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 LUGLIO 2020

Carmen vorrebbe essere autonoma, in modo da non dipendere da Ramon e per questo chiede aiuto a Fabiana, per far si che Servante le conservi comunque il lavoro. Ramon decide di portare Carmen a ballare ma lei non si sente a suo agio. Inizia a credere che Ramon voglia in tutti i modi fare le stesse cose che faceva con Trini e questo a lei non sta bene…

Alle giornate danzanti organizzate da Emilio, partecipa anche Rafael Bonaque, un industriale tessile, che sembra essere molto interessato a Cinta…

Continuano i problemi di Marcelina con l’allergia ma a un certo punto, anche Servante e Casilda, sembrano avere gli stessi problemi…

Le condizioni di salute di Agustina peggiorano improvvisamente. La donna appare stanca e affaticata, che cosa le sta succedendo? Questa story line che riguarda la domestica è solo all’inizio: nelle prossime puntate di Una vita infatti, ne vedremo davvero delle belle e possiamo dirvi che Ursula tornerà a essere assoluta protagonista…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita, come sempre da non perdere.