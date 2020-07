Beautiful anticipazioni: Thomas sempre più pericoloso e maligno, Liam dubita

Ultima puntata settimanale e ultima puntata del mese di luglio quella di Beautiful in onda domani! Sono passati mesi da quando Hope ha partorito e ancora la verità sulla piccola Beth non è stata svelata. Ma che cosa succederà nei prossimi episodi? Ne parliamo come sempre nelle nostre anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di Beautiful di domani 31 luglio 2020. Cosa accadrà in questa nuova puntata in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5?

Liam stenta ancora a credere a quello che è successo. Non si capacita di essere finito a letto con Steffy ed è per questo che in ogni caso, anche se lui e Hope si sono lasciati, che ne vuole parlare lo stesso con lei. Non vuole segreti con la donna che ama. Liam non immagina minimamente quello che sta succedendo, e non ha idea di come Thomas stia manipolando tutti. Ma proprio mentre lui era insieme a Steffy, per Hope arrivava una proposta di matrimonio inattesa. La ragazza è stata molto chiama con Thomas : non prova nulla per lui ma il Forrester non demorde. Cosa succederà dopo che Thomas ha coinvolto anche Douglas nella proposta di matrimonio?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 LUGLIO 2020

Liam decide di parlare con Hope di quello che è successo e la mette in guardia anche da Thomas. Pensa che non sia sincero e che sia anche pericoloso. E non sbaglia…

Nel frattempo Steffy parla di quello che è successo tra lei e Liam con suo padre e con Ridge, felice del fatto che forse, per loro, c’è un futuro insieme. Ma non immagina che suo fratello sta davvero giocando con tutti, anche con lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 31 luglio 2020. Vi ricordiamo che la soap americana tornerà poi il 3 agosto 2020 con una nuova puntata!