Una vita anticipazioni: Agustina sta male, qualcuno la sta avvelenando?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 31 luglio 2020 nel pomeriggio di Canale 5? Prima di iniziare con le nostre anticipazioni, vi ricordiamo che Una vita andrà in onda anche sabato sera su Rete 4 e poi domenica pomeriggio in replica su Canale 5. E adesso torniamo ad Acacias, se i nostri calcoli non sono sbagliati, domani dovremmo vedere in onda nel pomeriggio di Canale 5 la prima parte dell’episodio 1014 di Una vita.

Come avrete visto ad Acacias 38 fervono i preparativi per la partenza di Bellita e di Josè. Cinta non andrà insieme a loro e resterà in Spagna. Proprio per questo vorrebbe che Emilio, dopo aver dichiarato a lei il suo amore, dicesse anche ai suoi genitori che vuole costruire qualcosa con lei. Ma Emilio non pensa sia una buona idea. Cinta invece dal canto suo, inizia a dire a sua madre che forse il corteggiatore perfetto arriverà anche se non sarà come loro si aspettano…Bellita non sembra fare molto caso a sua figlia visto che in questo momento, ha cosa ben più serie a cui pensare…

Nel frattempo Ursula sembra essere molto gentile con Agustina ma perchè lo fa? Non perdete di vista questa story line che regalerà un finale inaspettato e ci farà capire fino a che punto la Dicenta possa spingersi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 LUGLIO 2020

Carmen non sta vivendo benissimo il suo fidanzamento con Ramon. E’ stata licenziata e questo significa che non è più autonoma. Inoltre teme che l’uomo voglia fare di lei una copia di Trini e non lo accetta. E deve combattere anche con le malelingue…

Nel frattempo Agustina e Ursula tornano dal medico che ha detto alla donna che i suoi acciacchi sono dovuti solo all’età. Ma Agustina non sembra essere affatto convinta della diagnosi fatta dal medico. E se qualcuno la stesse avvelenando come è successo anche con il povero Eduardo?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per conoscere tutti gli sviluppi ! Come sempre noi vi daremo tutte le ultime notizie dalla Spagna e le anticipazioni!