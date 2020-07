Beautiful non va in onda lunedì: per la soap americana è tempo di pausa estiva

Cambia la programmazione di Mediaset e anche per l’amatissima soap Beautiful è arrivato il momento di prendersi una pausa. Quella in onda oggi 31 luglio 2020, sarà infatti l’ultima puntata prima della classica pausa estiva che da sempre, caratterizza i pomeriggi d’estate di Canale 5. Dal 3 agosto 2020 infatti Beautiful non andrà in onda alle 13,40. Al momento non sappiamo dirvi con certezza quando la soap americana tornerà in onda ma quasi certamente, dopo Ferragosto.

Come cambia quindi il palinsesto di Canale 5 dal 3 agosto 2020?

BEAUTIFUL SI FERMA: INIZIA LA PAUSA ESTIVA PER LA SOAP DI CANALE 5

Da lunedì 3 agosto 2020 quindi Beautiful non andrà in onda. Al posto della soap americana, vedremo una puntata intera di Una vita ( forse lunedì non sarà in prima visione, visto che generalmente vengono trasmessi in replica gli episodi visti al sabato sera su Rete 4). Alle 13,40 quindi andrà in onda Una vita che avrò la sua durata naturale, ossia circa 50 minuti. A seguire invece, dopo Una vita, andrà in onda la soap più amata e vista dell’estate, parliamo ovviamente di Day Dreamer-Le ali del sogno, che miete record su record, con oltre il 20% di share e quasi 3 milioni di spettatori incollati alla tv giornalmente!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDE DOPO LA PAUSA ESTIVA?

Al momento non sappiamo ancora se si tornerà in onda subito dopo Ferragosto o alla fine del mese, ma possiamo dirvi quello che succederà. Pian piano Hope e Liam andranno verso la verità e scopriranno che la piccola Beth non è morta e che è in realtà la bambina che ha sempre vissuto a pochi passi da loro. Questo ovviamente cambierà tutte le carte in tavola e porterà Liam e Hope a tornare insieme. E Thomas, pagherà per tutto quello che ha fatto? Si scoprirà il suo coinvolgimento nella morte di Emma?

Dopo la pausa estiva succederanno davvero molte cose: per cui appuntamento alle prossime puntate di Beautiful, ricche come sempre, di colpi di scena.