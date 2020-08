Una vita anticipazioni, si cambia orario: tutto quello che vedremo dal 3 agosto 2020

Una vita ci aspetta domani 3 agosto 2020 con una bella novità per tutti i fans della soap di Canale 5. Si andrà in onda infatti alle 13,40 al posto di Beautiful! Non sappiamo ancora cosa accadrà nelle prossime settimane ma la sensazione è che Beautiful si fermerà almeno fino a dopo Ferragosto! Il pubblico di Canale 5 quindi potrà godersi prima Una vita e poi Day Dreamer-Le Ali del sogno.

Ma che cosa succederà nelle puntate in onda dal 3 agosto in poi? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PROSSIME PUNTATE ( DAL 3 AGOSTO 2020)

Genoveva e Alfredo manipolano in modo subdolo Rosina e Liberto per portarli a investire nella Banca Americana. Nessuno ha capito che i due stanno tramando contro tutti perchè questo è il loro modo di vendicarsi per la morte di Samuel…Ad Acacias 38 l’arrivo di Milagros ha portato una ventata di novità per Ramon ma le cose non sono semplici visto che in 10 anni, non ha mai conosciuto sua figlia… Ramon cerca di rimediare al pasticcio causato dal pagliaccio regalato a Milagros, ma finisce per peggiorare le cose: senza volerlo infatti, provoca una reazione allergica alla figlia facendole assaggiare una torta.

Carmen scopre dell’arrivo di Milagros e si arrabbia con Ramon perché non le ha detto niente. Ursula impedisce a Felipe di vedere Agustina e non dice alla domestica della visita. La Dicenta, senza che nessuno lo sappia, sta tramando contro la sua “amica”. In realtà deve obbedire alle richieste di Genoveva, essendo le due, alleate…Cinta, distrutta per la fine della storia con Emilio, decide di partire insieme ai genitori per l’Argentina. Emilio, anche lui affranto, non riesce a nascondere i propri sentimenti neanche mentre lavora e la madre lo rimprovera.

I coniugi Bryce organizzano un rinfresco per convincere i vicini a investire nella Banca Americana. Ramon e Felipe nutrono dei dubbi in merito. Carmen dà dei consigli a Ramon per aiutarlo a conquistare la simpatia di Milagros, dopo l’incidente che le ha causato una reazione allergica.

Agustina, che ormai vuole arrendersi alla malattia, è accudita da Ursula, la quale però non ha buone intenzioni…

Emilio riceve una lettera e deve lasciare Acacias all’improvviso. Cinta prega invano i suoi genitori di portarla con loro in Argentina. Bellita si propone di scoprire una volta per tutte cosa turba sua figlia. Quando restano da soli dopo il rinfresco, i Bryce parlano del loro progetto di mandare in rovina tutti i vicini di Acacias.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che sta per succedere ad Acacias 38!