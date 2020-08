Una vita anticipazioni: Agustina vicina al suicidio ma nessuno sospetta di Ursula

Che cosa succederà alla piccola Milagros? Quali sono le intenzioni di Genoveva? Vuole fare del male alla figlia di Ramon o si tratta solo di un piano per distrarlo o magari arrivare anche a minacciarlo? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 6 agosto 2020.

In onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5, un nuovo episodio di Acacias 38. Siamo arrivati alla puntata numero 1020 e i colpi di scena non mancheranno. Il quartiere sarà sconvolto per quello che è successo alla piccola Milagros anche se al momento, nessuno sa che cosa è capitato alla bambina…Ramon si dà la colpa di quello che sta succedendo pensando di non essere un buon padre. Forse Milagros è andata via perchè non vuole stare insieme a lui?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 AGOSTO 2020

Jose cerca di calmare Bellita, che è intrattabile a causa della rabbia con Felicia dopo quello che è successo nel locale… Le cose accadute nelle ultime ore stanno mettendo anche in dubbio il viaggio in Argentina visto che Bellita e Josè vogliono comunque chiarire la vicenda e stare dalla parte della loro Cinta…

Alfredo manipola il rapporto che Ramón ha chiesto alla American Bank, descrivendo l’affare come positivo, approfittando del trambusto della scomparsa di Milagros. Genoveva improvvisamente appare con la piccola! Ha voluto solo che l’uomo si distraesse per prendere tempo…

Finalmente tutta la famiglia è riunita e la piccola Milagros sta bene…. Ramón riesce a rafforzare il rapporto con sua figlia e invita Carmen alla cena di famiglia.

Servante dà uno scialle a Marcelina, che apparentemente apparteneva a Bellita per averlo aiutato quando era senza voce. Cesáreo scopre che il capo è falso. Úrsula continua ad affondare moralmente Agustina. La cameriera confessa a Fabiana che non vuole più continuare a vivere. Fabiana non riesce a capire come in così pochi giorni le cose siano cambiate. Ma non immagina minimamente che dietro a tutta questa storia c’è la mente diabolica di Ursula che ha stretto una strana alleanza con Genoveva…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 agosto 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40. La soap almeno fino a Ferragosto, andrà in onda al posto di Beautiful con un episodio lungo ( 50 minuti circa).