Una vita anticipazioni: Agustina in fin di vita mentre Ursula e Genoveva ingannano tutti

Il suicidio di Agustina lascia tutti senza parole: nessuno si aspettava che la donna potesse arrivare a tanto, ma la donna non è ancora morta… Nessuno tranne Ursula che sa bene di aver manipolato la sua amica, tanto da spingerla al suicidio. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo iniziando con la trama della puntata di domani 7 agosto 2020. Un nuovo episodio della soap spagnola ci aspetta su Canale 5 alle 13,40. Siamo giunti all’episodio 1021 e stiamo per capire quali saranno le reazioni degli abitanti del quartiere alla morte della domestica. Nessuno immagina che la Dicenta stia agendo per mano di Genoveva che ha voluto a tutti i costi Agustina morta. E’ solo il primo passo nel cammino della sua vendetta contro gli abitanti di Acacias 38. Agustina è stata colei che non ha permesso a Genoveva e a Samuel di nascondersi in soffitta, mentre si nascondevano da Cristobal e in qualche modo, ne ha causato la morte. Per questo è stata la prima a pagare…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 AGOSTO 2020

Fabiana è sotto choc e non si dà pace per quanto è successo alla sua amica. Anche Ursula sembra sconvolta ma in realtà sta fingendo…

Bellita alla fine ha deciso di annullare il suo tour in Argentina per accompagnare sua figlia dopo la rottura con Emilio. Bellita propone di organizzare lezioni di ballo a casa sua per guadagnare denaro e competere con la sua nemica, Felicia.

Ramón parla con Liberto delle azioni dell’American Bank, sembrano sicure, ma è riluttante a investire nonostante gli sforzi di Antoñito. Ramón chiede a Carmen di poterla corteggiarla formalmente.

Fabiana si sente in colpa per quello che è successo con Agustina e rimprovera Ursula di aver nascosto la malattia alla sua amica. Agustina viene trasferita in ospedale, la sua prognosi non è buona. La donna in ogni caso non è ancora morta…

Genoveva si congratula con Úrsula per come è riuscita a ottenere quello che voleva da Agustina…. La signora le dà le istruzioni per eseguire il suo piano…Non è ancora finita, anzi siamo solo all’inizio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 7 agosto 2020.