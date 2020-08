Una vita anticipazioni prima serata: tutta la verità su Agustina, che ne sarà di lei?

Una vita torna in prima serata al sabato! Dopo gli episodi in onda nel pomeriggio di Canale 5, l’8 agosto 2020, ci aspetta una puntata lunga in prime time su Rete 4. E non potevano come sempre mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda parte dell’episodio 1022 in onda oggi e dell’episodio 1023 ( potrebbe andare in onda anche la prima parte dell’episodio 1024 di Acacias 38) ! Come avrete visto, le condizioni di Agustina sono molto gravi. La donna non è morta dopo la caduta dalla finestra. Ha cercato di togliersi la vita ma non ci è riuscita. In ogni caso Genoveva vuole che Ursula vada fino in fondo. E lo stesso dovrà fare Alfredo, che è pronto a imbrogliare tutti i vicini, per mandarli in banca rotta. Nel suo mirino ci sono Felipe, Liberto e Rosina, Antonito e Ramon ma anche Donna Susana. Insomma tutte le persone che Genoveva reputa responsabili della morte di suo marito Samuele…

UNA VITA ANTICIPAZIONI PRIMA SERATA 8 AGOSTO 2020 SU RETE 4

Carmen, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Ramon, cerca di conoscere meglio Milagros, in modo che la bambina si possa sentire a suo agio anche con lei. Liberto e Antonito, nonostante i dubbi di Felipe e Ramon, sembrano essere invece pronti per investire con Alfredo. Intanto Agustina sta male e le sue condizioni di salute peggiorano. Potrebbe essere necessario un intervento al braccio per salvarla…

Felicia organizza una cena di beneficenza al ristorante per competere con Bellita. Invita tutti i residenti di Acacias 38 38, compreso Rafael Bonaque, perché conosce l’interesse che l’artista ha per lui.

Jacinto interpreta male il rapporto tra Marcelina e Servante. Il titolare della pensione si è innamorato di sua moglie?

I Domínguez si incontrano con Alfredo, che concede loro un prestito per investire nel Banco Americano.

I Palacios salutano Milagros che torna a Parigi. Ramón e Antoñito discutono ancora una volta sulla vendita del brevetto per le macchine da caffè da investire nella banca.

Felipe informa Fabiana e Ursula dell’operazione di Agustina. L’intervento sembra essere riuscito anche se Agustina è ancora molto debole…Nella stanza la domestica riceve la visita di Genoveva.

Bellita è disposta a fare di tutto per sua figlia e per questo impegna un paio di orecchini in modo che Cinta possa partecipare alla cena. Quando Emilio la vede con Rafael, non può che essere geloso…

Agustina e Felipe stanno per fare una scoperta che lascerà tutti senza parole…