Una vita anticipazioni: il crollo della banca d’America manda gli abitanti di Acacias in bancarotta?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nella puntata di domani 13 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime anticipazioni. Domani in onda su Canale 5 l’episodio 1026 di Acacias 38. La soap spagnola quest’anno non va in pausa neppure nella settimana di Ferragosto e continua a intrattenere il pubblico. Come avrete visto, alla fine Genoveva e Alfredo hanno ottenuto quello che volevano. Ma quali saranno le conseguenze delle loro azioni? Gli abitanti di Acacias 38 finiranno in banca rotta a causa della banca d’America? Non ci resta che scoprire i dettagli, con le anticipazioni e la trama della puntata di domani, ecco le news per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 AGOSTO 2020

Liberto riceve una lettera che lo informa che il deposito d’oro si sta esaurendo. Discute con Rosina sulla sua spesa eccessiva. E’ vero che ha una grande ricchezza a sua disposizione ma se continuerà in questo modo, le cose cambieranno molto in fretta. Casilda viene trattata in malo modo da Liberto e ascolta anche il suo parlare tra se e se, capendo che ci sono problemi con il denaro…

Fabiana, Carmen, Lolita e le altre preparano una grande festa per il ritorno della loro amica a casa…Agustina torna in soffitta e viene accolta a braccia aperte da tutti i suoi colleghi, in particolare Ursula. Nessuno al momento può anche solo immaginare tutto quello che la Dicenta ha fatto alle spalle di quella che definisce un’amica…Genoveva e Ursula davanti a tutti fingono: la donna propone alla Dicenta un lavoro, che lei accetta di buon grado.

Cinta confessa ad Arantxa e ai suoi genitori la vera identità di Rafael. A Bellita non resta che consolare sua figlia, per questa ennesima delusione…

Antoñito condivide con Liberto la notizia che è arrivata dal padre, l’idea di investire potrebbe non essere stata buona. All’improvviso suona l’allarme, è successo qualcosa con la banca…I giornali parlano di qualcosa che è successo. Antonito leggendo prova a comprendere, ma non è semplice. Felicia e Susana, sapendo quanto hanno investito, sono scioccate…Ma che fine faranno tutti?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 agosto 2020 su Canale 5.