Beautiful sta per tornare: finisce la pausa estiva per la soap americana

Finalmente abbiamo una data e possiamo dirvi quando terminerà la pausa estiva per Beautiful. La soap americana si è presa le ferie, se così possiamo dire, e da settimane ormai va in onda al posto di Beautiful, Una vita, con la puntata lunga 40 minuti. Ma per la gioia degli oltre 3 milioni di persone che ogni giorno seguono Beautiful, finalmente una bella notizia. Si torna in onda! Quando? Il 24 agosto 2020 alle 13,40 su Canale 5 si ricomincia.

E che cosa succederà in queste puntate di Beautiful che andranno in onda a fine agosto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci danno alcuni indizi su quello che accadrà: Hope e Liam finalmente scopriranno che la piccola Beth non è morta e che è ancora viva poco lontano da loro? Scopriranno tutto il male che ha fatto Reese, tutte le colpe di Flo e anche quelle di Thomas che si sta comportando con tanta crudeltà?

Leggiamo le anticipazioni con le ultime news da Los Angeles per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: SI TORNA A FINE AGOSTO SU CANALE 5

Thomas non molla e nonostante Hope gli abbia spiegato in tutti i modi che ama ancora Liam e che non è pronta a una nuova storia d’amore, cerca di fare quello che crede sia giusto. Organizza quindi qualcosa di romantico per chiedere a Hope di diventare sua moglie ma non sa che il giorno in questione, per la ragazza ha un significato particolare. Un anno prima infatti Hope aveva scoperto di essere incinta. Oggi è distrutta dal dolore per la morte di Beth ma non immagina lontanamente che la bambina è viva e si trova a pochi passi da lei, visto che Steffy l’ha adottata…

Thomas però sa bene quali carte giocare e sa che deve toccare il punto debole di Hope che è Douglas. E infatti sarò il bambino a mostrare l’anello di fidanzamento a Hope chiedendole se vuole diventare la sua mamma sposando Thomas. Un subdolo trabocchetto….Colpita dalla dolcezza del piccolo Douglas, Hope accetterà la proposta anche se sa bene di non provare nulla per Thomas, essendo ancora innamorata di Liam.

E quando Spencer verrà a sapere quello che è successo, si renderà conto che Thomas in qualche modo sta tramando qualcosa ma non potrebbe mai immaginare tutto il male che il Forrester ha fatto alla sua famiglia…

Molto presto anche nelle puntate di Beautiful in onda in Italia, il gran segreto sarà rivelato. Non nel mese di agosto, ci vorrà ancora un po’ di pazienza!

L’appuntamento quindi con le nuove puntate di Beautiful è per il 24 agosto 2020 su Canale 5.