Una vita anticipazioni: scandalo ad Acacias 38 per l’arrivo di una domestica di colore

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 19 agosto 2020? Ad Acacias 38 gli abitanti pagano le conseguenze delle loro azioni: Liberto e Rosina sono in crisi nera; Lolita è disperata dopo la scelta di Antonito di vendere la loro bottega pur di ripagare i debiti e le cose non vanno meglio per Felicia…Bellita e Josè grazie a Cinta e a Rafael intravedono la luce in fondo al tunnel…Ma Genoveva e Alfredo hanno ancora molte armi da giocare…Ed ecco quindi che tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano quello che succederà nella puntata della soap in onda domani 19 agosto 2020. Siamo ormai giunti all’episodio 1031 di Acacias 38 e Genoveva e Alfredo stanno per ottenere i frutti del loro diabolico piano.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 19 AGOSTO 2020

Ursula, Alfredo e Genoveva, sono molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto e di quello che sta succedendo nelle vite di tutti gli abitanti di Acacias 38. La donna tra l’altro ha anche un altro compito da portare a termine: sedurre Liberto e far si che Rosina scopra tutto…

Casilda ascolta i continui litigi tra Rosina e Liberto e non sa che cosa fare, è molto preoccupata per i suoi padroni. Ursula continua invece a fare visita ad Agustina mentre la donna scopre da Felipe che ha trovato una nuova domestica, un poco timida ma che sa fare bene il suo lavoro.

Ad Acacias 38 le donne hanno anche altro di cui parlare. Genoveva infatti continua a far credere a tutti che quello che è successo con il banco americano sia colpa della Spagna e che devono quindi lottare per riavere il loro denaro. Ma l’arrivo della nuova domestica di Felipe, fa cambiare i discorsi delle signore. Infatti la ragazza è di colore. E’ la prima volta, a quanto pare, che in quartiere arriva una domestica nera. Anche Liberto va a parlare con Felipe incuriosito dalla cosa e poi si sfoga con lui, raccontando quello che è successo con i soldi investiti nel banco d’America…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 19 agosto 2020 alle 13,40 come sempre su Canale 5.