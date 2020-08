Una vita anticipazioni: Ramon è ancora vivo, cosa farà adesso Genoveva per farlo fuori?

Quando Ramon torna a casa, Carmen gli dice tutto quello che è successo e l’uomo stenta a credere che anche suo figlio si possa esser lasciato trascinare in quell’affare nonostante il suo avvertimento. Ma ormai sembra essere tardi… Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime anticipazioni che arrivano da Acacias 38. Domani andrà in onda l’episodio 1032 di Una vita. Vi ricordiamo che invece da lunedì tornerà Beautiful per cui Una vita andrà in onda con il classico episodio di 22 minuti e non con quello lungo, ma diviso in due parti.

Non ci resta adesso, che scoprire quelle che sono le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 20 AGOSTO 2020

Rosina condivide con Susana le sue paure di perdere Liberto e di essere rovinata. La donna non ha tutti i torti, dopo aver detto a Liberto che è solo un mantenuto, e che se ne sarebbe dovuto andare, si è certamente pentita ma ormai la frittata è fatta e Liberto è sempre più vicino a Genoveva…I due hanno una nuova discussione a colazione e la donna invece che scusarsi con suo marito per quello che gli ha detto, continua ad attaccarlo..

Servante vende le vecchie cianfrusaglie che la gente lascia alla pensione, dove trova un cappello magico. Emilio prova a parlare con Cinta, ma non ci riesce. Il giovane attira l’attenzione della ragazza dicendo che deve confessare la verità sul motivo per cui non può stare con lei. Basteranno queste spiegazioni per far capire a Cinta che lui la ama ma non ha colpe in questa storia?

Nel bel mezzo di una protesta di quartiere, Bellita coglie l’occasione per lanciare uova a Felicia. Ramón condivide le sue domande sul Banco Americano con la sua famiglia e Felipe. L’avvocato raccomanda di non intraprendere alcuna azione al momento. Genoveva scopre che il suo piano contro Ramón non ha funzionato e che lui è ancora vivo…

Nessuno aveva pensato che dietro all’incidente di Ramon ci potesse essere un gesto volontario…Cosa accadrà adesso?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita da non perdere!