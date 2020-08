Una vita anticipazioni: Liberto tradirà Rosina con Genoveva? Sta giocando con il fuoco

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda sabato 22 agosto 2020? Come sempre lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38. Nella puntata di sabato pomeriggio, in onda dalle 13,40 alle 15, scopriremo qual è il piano di Genoveva? Che cosa vuole fare la donna a Ramon? E scopriremo anche se alla fine Cinta sceglierà di stare con Rafael anche se Emilio continua a dichiararle tutto il suo amore? E che cosa succederà tra Liberto e Genoveva? L’uomo tradirà Rosina e sarà scoperto?

Domani in onda l’episodio 1034 di Acacias 38 ed ecco per voi le imperdibili anticipazioni!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 AGOSTO 2020

Bellita dopo l’arresto può tornare a casa e Cinta si prende cura della sua mamma. Susana invece decide di provare a scrivere una lettera al direttore della banca in modo da avere i suoi soldi e la legge a Fabiana, per chiedere che cosa ne pensa…Emilio ha intenzione di dichiarare ancora una volta tutto il suo amore a Cinta ma quando la vede sulla panchina insieme a Rafael capisce che potrebbe essere tardi…La ragazza sembra ammaliata dall’artista che ha anche composto una canzone per lei!

Nonostante tutto quello che sta succedendo, Carmen e Ramon pensano che sia arrivato il momento di annunciare a tutti il loro fidanzamento e anche l’intenzione di diventare marito e moglie. Carmen, felicissima lo dice subito a Fabiana…Anche Lolita è felicissima e spera che Carmen si troverà bene con la sua famiglia.

Genoveva continua a flirtare con Liberto e l’uomo non si rende minimamente conto che lo sta usando solo per arrivare al suo scopo, crede davvero che la donna sia interessata a lui…Lolita sembra avere intenzione di punire in qualche modo Susana: sarà lei a fare l’abito da sposa per Carmen, visto che non voleva accettarla…Genoveva invece parla con Alfredo del suo piano: distruggere per sempre il matrimonio di Rosina e Liberto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 agosto 2020. La soap ci aspetta alle 13,40 alle 15 invece le repliche di Elisa di Rivombrosa.