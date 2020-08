Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge si sposerà senza saperlo, non ricorda nulla!

In America sono ricominciati ad andare in onda gli episodi della soap opera Beautiful dopo una momentanea pausa a causa dell’emergenza legata al Covid 19. Ovviamente negli Stati Uniti Beautiful è più avanti rispetto alle puntate che manda in onda il nostro Canale 5. Andiamo quindi a scoprire un po’ di anticipazioni partendo proprio dall’inizio. Il ritorno della soap più longeva di sempre comincerà con un trasferimento della sede della boutique della casa di moda dei Forrester. Questa si troverà adesso a Rodeo Drive. Ma lo spoiler più grande riguarda sicuramente Ridge. Il protagonista di Beautiful sposerà per davvero Shauna? Lo scopriamo con le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, eccole per voi.

Le anticipazioni di Beautiful dall’America: Ridge e il matrimonio con Shauna e Brooke…

Ridge e Shauna si sposeranno? La risposta è sì! Las Vegas sarà il luogo del matrimonio tra i due. Pare, tra l’altro, che Forrester berrà abbastanza tanto da non ricordare nulla delle nozze. Quinn cercherà di aiutare la coppia anche perché vuole che Bill continui a sognare un futuro insieme a Brooke nonostante il suo riavvicinamento a Katie, la mamma di suo figlio. Questo comunque non significa che Bill ci proverà in maniera davvero seria con la Logan. E’ ancora tutto da vedere e valutare ma sicuramente si tratta di qualcosa di probabile date le storie a cui Beautiful ci ha da sempre abituati.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Bill investirà Steffy, che cosa succederà?

Bill investirà la povera Steffy. L’incidente sarà provocato proprio dall’umore che con la sua macchina arriverà a tamponare la moto a bordo di cui si trova la ragazza. Steffy cadrà dal veicolo a due ruote e perderà la coscienza. Dalle anticipazioni è comunque già possibile sapere che si riprenderà ma comunque si indagherà sull’incidente. E a proposito di questo, sarà Sanchez, ancora una volta, a gestire le cose. A curare Steffy dopo il brutto incidente in moto sarà invece il medico John Finnegan che presterà competenze e supporto morale alla ragazza. Ci sembra praticamente inevitabile l’inizio di una conoscenza speciale tra i due. Steffy sarà interessata al dottore ma pare che il suo cuore potrebbe battere pure per un altro uomo.

Quando vedremo tutto questo in Italia? Non prima del 2021…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutte le ultime news in arrivo dagli Stati Uniti!