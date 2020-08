Beautiful anticipazioni: Hope accetterà di sposare Thomas il grande bugiardo?

Si torna finalmente in onda! Da oggi 24 agosto 2020, tornano i nuovi episodi di Beautiful e cresce l’attesa per il vero giallo degli ultimi mesi. Hope e Liam scopriranno finalmente che Beth non è morta ma che è stata adottata da Steffy? Scopriranno che anche Thomas sapeva tutto ma ha tramato alle spalle della famiglia arrivando persino a provocare l’incidente di Emma? Possiamo dirvi che al momento è ancora presto per le risposte.

E iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 25 agosto 2020. Nella prossima puntata della soap vedremo quelle che sono le intenzioni di Thomas. Il giovane Forrester a quanto pare ha ancora intenzione di mentire a Hope e continua ad andare avanti con la sua strategia. Dopo aver fatto si che Liam e Hope divorziassero, adesso è pronto a fare un’altra mossa. Vuole sposare Hope…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 AGOSTO 2020

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful di domani 25 agosto 2020 ? Thomas deciderà di chiedere a Hope di sposarlo ma sa bene che non deve farlo lui perchè la ragazza non prova sentimenti essendo ancora innamorata di Liam. Decide quindi di giocarsi una carta diversa…Intanto Hope è molto triste perchè è passato un anno da quando aveva scoperto di essere incinta. Poi la nascita della piccola Beth e adesso sono passati mesi senza la sua bambina, da quando è venuta a mancare. Quello che Hope non sa, e neppure Liam, è che la piccola in realtà è ancora viva…

In ogni caso Thomas non ha nessuna intenzione di dire nulla a Hope, anzi. Vuole far si che la donna dimentichi la sua vita passata ed è per questo che organizza la proposta di matrimonio chiedendo a Douglas di portare alla Logan l’anello…

Che cosa farà Hope, accetterà di sposare Thomas?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful. Appuntamento come sempre a domani ore 13,40 per un nuovo imperdibile episodio della soap americana più seguita al mondo.