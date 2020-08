Beautiful anticipazioni: Hope accetta la proposta, Thomas va a segno

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 27 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di giovedì, in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi, Liam e Brooke continuano ad avere un cattivo presentimento e non riescono a fidarsi in nessun modo di Thomas. Non sono gli unico visto che anche Xander ha intenzione di dimostrare che c’è un collegamento tra la morte di Emma e lo stilista, ma al momento non ha le prove per farlo. In ogni caso, Thomas va per la sua strada, senza curarsi di quello che succede intorno a lui ed è per questo che ha deciso di chiedere a Hope di diventare sua moglie.

Xander sembra essere intenzionato ad andare avanti per raccogliere le prove del coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma, oltre a continuare a pensare che Liam e Hope dovrebbero sapere che la loro bambina è ancora viva…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 AGOSTO 2020

A quanto pare la mossa fatta da Thomas ha funzionato. Se fosse stato lui a chiedere a Hope di diventare sua moglie, lei di certo non avrebbe accettato. Ma di fronte al piccolo Douglas che ha fatto la proposta, chiedendole più che di diventare la moglie di Thomas, la sua nuova mamma, la Logan si è sciolta.

Liam e Brooke vengono a conoscenza di questa proposta e restano parecchio basiti. Vogliono impedire che Hope commetta errori ma a quanto pare la ragazza ha accettato la proposta e sposerà quindi Thomas, per diventare la mamma del piccolo Douglas.

Ridge non riesce a capire perchè Brooke si ostini tanto a ostacolare la nascita di questa nuova famiglia e si scaglia contro sua moglie appoggiando a pieno tutte le mosse fatte da Thomas…

Ma cosa succederà, questo matrimonio si farà oppure no?