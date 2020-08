Una vita anticipazioni: Genoveva si prende a pugni da sola, la manipolazione continua

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 28 agosto 2020? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni e le ultime news in arrivo da Acacias 38. Domani vedremo la prima parte dell’episodio 1038 della soap spagnola: Rosina si deciderà a perdonare Liberto ? E che cosa faranno Ramon e Felipe, riusciranno a dimostrare che Alfredo ben sapeva che l’investimento fatto, avrebbe condannato tutti i suoi vicini alla bancarotta? Non ci resta che scoprirlo leggendo le anticipazioni di Una vita, eccole per voi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 AGOSTO 2020

Genoveva e Alfredo si confrontano su quello che è successo con Rosina e Liberto. A quanto pare nel piano studiato dai due, non si era parlato di questo tradimento e il banchiere non è affatto contento di quello che sua moglie ha fatto. La invita a essere più attenta e a metterlo al corrente di tutto quello che ha intenzione di fare. Anche Ursula ha qualche perplessità su quello che è successo con Liberto e Rosina, in particolare per la scelta fatta con Casilda. In poche ore infatti tutti nel quartiere sono venuti a sapere che cosa è successo tra Liberto e Rosina proprio perchè la domestica ha raccontato ogni dettaglio. Ma ormai quel che fatto è fatto…

Liberto è sconvolto per quello che è successo con Rosina ed è disperato perchè ha paura che sua moglie non lo perdonerà. Ancora una volta si confida con Felipe…In lacrime Liberto confessa che Rosina è la donna della sua vita e che non ha mai pensato di farle del male, che la ama con tutto se stesso. Ma a quanto pare questo non basta…

Nel frattempo dopo aver parlato con Ursula, Genoveva inizia a fare qualcosa di assurdo…Inizia a prendersi a pugni in volto: che intenzioni ha? A quanto pare la donna adesso vuole manipolare Lolita e farle credere che è stato Alfredo a picchiarla visto che lei lo ha tradito…La moglie di Antonito è sotto choc. Le ferite sul volto di Genoveva sono molto evidenti e stenta a credere che Alfredo possa averla ridotta in quello stato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 agosto 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.