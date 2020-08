Una vita anticipazioni prima serata Rete 4: Liberto arrestato, Rosina capirà che è tutta una trappola?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda questa sera su Rete 4? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della doppia puntata di oggi 29 agosto 2020. Dopo l’episodio del pomeriggio, si torna con nuove puntate e con le ultime da Acacias 38. Oggi in prime time vedremo l’episodi 1039 e l’episodio 1040.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO EPISODIO IN ONDA IL 29 AGOSTO 2020

Bellita accetta che Rafael diventi il fidanzato di sua figlia e che la corteggi permettendo loro di andare in tour insieme ma solo a una condizione: potranno partire solo se Arantxa va con loro. Emilio scopre il fidanzamento dei giovani artisti, rimanendone devastato.

Genoveva finge pubblicamente di essere sottomessa da Alfredo. Il banchiere rivela a Susana di aver denunciato Liberto per violenze sessuali dopo che lei lo ha affrontato in piazza, dicendo che la moglie ha distrutto il matrimonio di suo nipote. Poi va a casa di Ramón e lo minaccia, ha scoperto che Palacios sta indagando su di lui e non gli permetterà di mettere in dubbio la sua buona fede e il suo lavoro. Susana va subito a chiedere aiuto a Felipe, molto preoccupata per quello che sta succedendo.

Marcelina costringe a un incontro tra Rosina e Liberto, ma le cose non vanno come si aspettava…Infatti in casa arrivano le forze dell’ordine che devono prelevare Liberto per interrogarlo in caserma. In ogni caso alla fine Rosina decide di incontrare Liberto ma non ha buone notizie per lui: per quanto si amassero, non riesce a perdonarlo per questo tradimento, il loro matrimonio è finito.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL SECONDO EPISODIO IN ONDA IL 30 AGOSTO 2020

Bellita s propone di celebrare nel Nuovo XX secolo il tour di Cinta e Rafael. Nella celebrazione, Rafael rivela che il tour è andato avanti, irrigidendo Cinta e il sofferente Emilio, entrambi consapevoli che si perderanno.

Cesáreo continua le sue indagini su Valdeza, ma perde un indizio che appare sul giornale: Valdeza è un luogo, non una persona.

Ramón si trova faccia a faccia con Alfredo e pensa di smascherarlo con l’aiuto di un giornalista.

Felipe inizia a dare lezioni di spagnolo a Marcia, c’è qualcosa di più del rispetto tra i due? Ed ecco che scopriamo che Marcia e Ursula hanno una strana conversazione: la cameriera è la spia di Ursula.

Susana chiede a Rosina di aiutare Liberto. La signora comincia a pensare che potrebbero aver teso una trappola a suo marito e lo chiama a casa. Liberto non arriva, è stato nuovamente arrestato.

Appuntamento quindi a stasera con le nuove imperdibili puntate di Una vita!